دنيا بطمة تحولت من الترويج للفساتين إلى عرض المايوهات لبيعها!

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى إثارة الجدل مرة أخرى، والعودة لإرتداء الملابس الصيفية المثيرة.

بكيني أورانج!

وارتدت دنيا بطمة هذه المرة كاش مايوه باللون البرتقالي، وذلك في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام).

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

بل وتمادت دنيا بطمة إلى أبعد من ذلك، حين نشرت صورة للمايوه لوحده، كإعلان للعلامة التجارية التي تروج لها.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وأثارت دنيا بطمة غضب المغربيات من جديد، اللواتي اتهمنها بالإساءة لسمعتهن بملابسها الجريئة هي وشقيقتها ابتسام بطمة.

هجوم على دنيا بطمة

كما علق آخرون على زيادة وزنها بشكل كبير، فجاء في التعليقات: (على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟).

وعلق آخر: (ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي).

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وسخر آخر من وزنها قائلاً: (شكلها نفخت كل مكان مخلتش ).

ورأى آخر أن دنيا بطمة قديمة استبدلت بنسخة جديدة، وكتب: (هذه دخلت للسجن بدلوها اخذوا القديمه وحطوا الجديدة).

ابتسام بطمة بالمايوه: (تجاهل النظرات)

وليست المرة الأولى التي تظهر بها بطمة بالمايوه، فقد تخطت الفنانة المغربية وشقيقتها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن به في حمام السباحة قبل أسابيع.

وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

انتقادات لاذعة

ولم تنشر دنيا بطمة الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

هذا وقد تعرضت دنيا لموقف محرج أمس الثلاثاء، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع (إنستجرام) بدون فلتر.

وعمد عدد من متابعي الفنانة المغربية إلى أخذ بعض اللقطات من الفيديو وتداولها، لإظهار الفرق بين الصور المعدلة والفيديو الذي كشف شكلها على الحقيقة من دون أي تعديلات.

واتهمها الجمهور بالخداع والتلاعب، واللجوء إلى الفوتوشوب والفلاتر لتبدو بهذا الشكل لهم.

كما انتقد جمهور الفنانة المغربية، السمنة الزائدة التي باتت تظهر واضحةً عليها، في إطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمة اعلاناً لإحدى متاجر الألبسة، وظهرت فيه بوزن زائد.

إطلالة دنيا بطمة “بالأحمر”

وخضعت الفنانة المغربية دُنيا بطمة، إلى جلسة تصوير جديدة، بفستان أحمر ناري.

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وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، بوجهها الجديد، وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، وبفتحة جانبية تكشف جزءاً من ساقها.

وتركت دنيا بطمها شعرها منسدلاً، بينما وضعت قبعة صيفية على رأسها في بعض الصور، مستكملةً إطلالتها بحذاء فضي مفتوح. وعلقت دنيا على الصور بالقول: (مرحباً جميعاً، أتمنى لكم يوماً سعيداً).

وانتقد الجمهور تحول دُنيا بطمة للإعلانات وعرض أزياء العلامات التجارية، وسخروا من كثرة ظهورها على السوشيال ميديا لاستعراض جسدها وليس أعمالها الفنية.

وجاء في التعليقات: (ماذا يستفيد المجتمع من رؤية وجهك كل نصف ساعة؟). وسخر آخر: (نفس اللبسة والوجه كل مرة يتبدل ).

وشبهها آخر بالمطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، وذلك في إشارة لعمليات التجميل التي أجرتها مؤخراً وغيرتها بشكل كامل، وكتب: (مايكل جاكسون 2).

دنيا بطمة قبل وبعد وضع المكياج

وكانت الفنانة المغربية قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

ودائماً ما تتعرض دُنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

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