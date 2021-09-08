تعرف على مدرب منتخب مصر الجديد بعد إقالة حسام البدري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماع له اليوم الأربعاء، تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب السابق المصري حسام البدري الذي تم إقالته بشكل مفاجئ.

الاتحاد المصري ومدرب منتخب مصر

وبين الاتحاد المصري في بيان له، جاء فيه: ” قرر الاتحاد تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا للمدرب حسام البدري”.

وأضاف، “وتم تعيين ضياء السيد مدربًا عامًا للمنتخب، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدرب للحراس”.

ومن المتوقع أن يصل الجهاز الفني الجديد المساند لمدرب منتخب مصر الجديد البرتغالي كارلوس كيروش إلى العاصمة المصرية القاهرة بداية الأسبوع المقبل، كما سيصل المدرب كيروش نهاية الأسبوع المقبل.

واستكمل بيان الاتحاد المصري، “سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة للمدرب البرتغالي الجديد كيروش خلال الاجتماع المقبل”.

إقالة المدرب حسام البدري

وقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماع له يوم الإثنين الماضي إقالة المدرب حسام البدري والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري من مهمتهم، وتوجه بالشكر الجزيل لهم على عملهم خلال فترة قيادة تدريب المنتخب المصري الوطني.

2/2 ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل pic.twitter.com/LhjhhxbbuC — EFA.eg (@EFA) September 8, 2021

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وجاء قرار إقالة المدرب حسام البدري وجهازه الفني والإداري من قيادة المنتخب المصري، عقب تعادل منتخب مصر “الفراعنة” أمام مضيفه الغابون بهدف لكليهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

المدرب كالورس كيروش

بدأ المدرب البرتغالي العمل في مجال التدريب في عام 1989، مع منتخب بلاده تحت سن 20عامًا وبعدها الصعود إلى تدريب المنتخب، إلى جانب تدريبه العديد من الأندية في القارة الأوروبية من أبرزها مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ولشبونة.

🔴 توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F1UW1fqx8o — EFA.eg (@EFA) September 6, 2021

ثم العودة مرة أخرى إلى تدريب منتخب البرتغال في عام 2008 وحتى 2010، ليتنقل بعدها في ترتيب منتخب إيران في عام 2011 وحتى 2019، وبعدها قام بتدريب منتحب كولومبيا لمدة موسم واحد في عام 2019.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويحتل منتخب مصر” الفراعنة” في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب ليبيا الذي يعتلي عرش الصدارة برصيد 6 نقاط.

أما في ثالث ترتيب المجموعة آتى منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب أنغولا دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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