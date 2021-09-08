إنجي خوري تُحرج وائل كفوري بصورتهما معاً وتعليق مثير للجدل!

وضعت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري ، الفنان اللبناني وائل كفوري، في موقف مُحرج بعدما قامت بنشر صورتهما معاً.

إنجي عن وائل كفوري: (بحبه من قلبي)

وظهرت إنجي خوري ملتصقة بوائل كفوري، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، قبل أن تحذفها بعد ساعات من نشرها فقط.

وأرفقت إنجي الصورة المحذوفة بتعليق قالت فيه: (يا الله شو اشتقت لهل ايام، عنجد هيدا الانسان بحبه من قلبي .. الله يوفقه بحياته ويسعده).

وعلى الرغم من حذف الصورة لسبب غامض، إلا أن ناشطون أعادوا تداولها، وهاجموا وائل كفوري، بسبب قبوله التقاط صورة مع إنجي.

صدمة وجدل

بينما اتهم آخرون إنجي بالسعي وراء تشويه سمعة وائل كفوري، مرجحين أنها التقطت الصورة في أحد حفلاته.

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ورجح آخر على طريقة نظرية المؤامرة، أن شخص ما قام بدفع نقود لإنجي، مقابل نشرها صورتها مع وائل كفوري، خاصة أنها حذفت لاحقاً.

وفي سياق آخر، أعلنت إنجي خوري قبل أيام خطبتها فجأة، وكشفت عن موعد الحفل ومكانه.

ونشرت إنجي خوري صورة جريئة جمعتها بخطيبها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام): (ما كنت حابة خبركون، بس هلأ من فرحتي راح خبركون، أنا بس فل من لبنان بعد 5 أيام خطبتي بأربيل).

وتابعت إنجي: (ما بخبركون قديش حلو هالشعور وأديه مبسوطة إنه الله عطاني الشخص اللي بده ياه قلبي، كتر خير الله والله يخليلي ياه وما يحرمني منه).

وبدأت إنجي خوري تتحدث عن خطيبها الذي رجح الجمهور أن يكون عراقي الجنسية، كون الخطوبة ستتم في العراق، وقالت: (هو أغلى شي بحياتي، وعقبالكون صبايا الله يبعتلكون كل شي بتحبوه ويقرب منكم الناس الطيبة).

وختمت إنجي خوري: (حلو الاستقرار، الله يهدينا ويهديكون يارب).

خطبة إنجي من شاب لبناني!

ولم يتبين هوية خطيب إنجي خوري، خاصة أنه سبق أن عُقد قرانها على شاب لبناني يدعى هادي مصطفى نجم الدين، وذلك في العام الماضي.

وذكرت مواقع أخبار فنية حينها أن أنجي بدأت بالتحضير للزواج كي تحظى بالإقامة الشرعية في لبنان.

شرطة آداب لبنان تلقي القبض على إنجي

وفي العام الماضي، أكدت مواقع إخبارية لبنانية قيام شرطة الآداب في العاصمة بيروت بإلقاء القبض على إنجي خوري.

ودخلت “خوري” بحسب هذه المواقع إلى حدود الدولة خلسة، وكسرت الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها بالأراضي اللبنانية، على هامش انتشار فيديوهاتها الفاضحة.

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وعلقت المغنية اللبنانية قمر (غريمة إنجي خوري)، على خبر القبض على الأخيرة، قائلة: (الله كبير وحقي اتاخد حمد لله).

وعدد من النشطاء على السوشيال ميديا، تداولوا قبلها بأشهر، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

ربيع الزين وعلاقة حب

وكانت إنجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

وأشارت انجي خوري، إلى أن علاقتها بـ ربيع الزين كانت كتب كتاب، وأضافت أن أهلها كانوا يعرفون بهذه العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.

أزمة قمر وإنجي

جديرٌ بالذّكر أنه جرى ترحيل انجي خوري من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في أحد الفنادق.

يشار إلى أن انجي خوري قد دخلت مواقع التواصل الاجتماعي عام 2018، واكتسبت شهرة ومعرفة واسعة بعد اثارتها للجدل وظهورها بإطلالات مثيرة وشبه عارية.

واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية، لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.

وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان، والتي أغرقت صفحات السوشيال ميديا وفجرت موجة جدل واسعة.

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