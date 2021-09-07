نانسي عجرم تثير ضجة بصورتها مع والدتها .. أكثر شباباً وجرأة منها! (شاهد)

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها بصورة جديدة من زفاف شقيقها الوحيد نبيل، وهذه المرة مع والدتها.
نانسي عجرم ووالدتها
ونشرت نانسي عجرم الصورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وظهرت خلالها تحتضن والدتها التي ارتدت فستاناً أكثر جرأة من ابنتها.
وأرفقت الفنانة اللبنانية الصورة بتعليق: (إمي)، مع إيموجي قلب.
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وعبر الجمهور عن صدمته بشكل والدة نانسي عجرم، مؤكدين أنها تبدو شقيقتها ولا تظهر عليها علامات التقدم في السن، وجاء في التعليقات: (امك حلوه اوي يا نانسي ).
وكتب آخر: (قصدك بنتي؟).
وسخر آخر في تعليقه قائلاً: (هادي امك نانسي وانتي عجرم).
وتساءل آخر: (أم مين ايه يا جماعه مين بيلعب في السيستم).
زفاف شقيق نانسي عجرم
وكانت نانسي عجرم قد احتفلت بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء الجمعة الماضية في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.
وظهرت نانسي عجرم في الحفل بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، كما خطفت بناتها اللاتي كبرن أنظار المتابعين بفساتين بيضاء.
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وغنت نانسي عجرم لشقيقها الوحيد وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة “لون عيونك”.
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إطلالة جريئة لنانسي عجرم
وفي سياق آخر، شاركت نانسي عجرم قبل أيام جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية في مدينة أنطاليا بتركيا.
ونشرت نانسي عجرم الصورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام)، وظهرت خلالها بهوت شورت جينز، وتيشرت أحمر ضيق كشف تفاصيل جسدها بوضوح، خاصة منطقة الصدر.
واستكملت نانسي إطلالتها بكارديجان مورد شفاف، وقبعة وحذاء مناسب للشاطئ.
هذا وقد كشفت نانسي عجرم الكثير من تفاصيل مشوارها الفني، وتفاصيل ألبومها نانسي 10، وذلك أثناء استضافتها عبر برنامج (قول يا كبير)، مع المذيع صبري زكي، على راديو إنرجي 92.1 لكونها نجمة شهر أغسطس.
نانسي: أهرب عن أي شيء بالموسيقى
وقالت الفنانة اللبنانية في اللقاء إنها تهرب دائماً عن أي شيء بالموسيقى، واصفةً إياها بلغة العالم سواء كان الأمر به فرح أو حزن فالموسيقى هي هروبها الوحيد.
وحول ألبوم (نانسي 10)، قالت الفنانة إنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية (سلامات)، والتي حققت نجاحاً كبيراً.
وأضافت: (أجد أن هناك الكثير الذي مازلت أسعى لتقديمه، وأجد أن ألبوم نانسي 10 هو انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم أقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة ومرحلة مختلفة أعيشها).
أغاني الحب والطفولة
وتابعت نانسي عجرم: (لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها).
وأشارت عجرم إلى أنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم (نانسي 11)، معقبة: (أشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي).
وحول أكثر أغنية من أغنياتها تفكرها بالحب، قالت نانسي: (عم بتعلق فيك والعيون السود).
وتابعت: (وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية نقيلي أحلى زهرة).
وقالت نانسي إن أغنية (مشكلتك الوحيدة) كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم نانسي 10.
ديو غنائي!
وحول فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، قالت نانسي: (يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل ولكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية).
وأجابت نانسي على سؤال صبري زكي عن فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي أو نجوم العالم، بالقول: (فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون).
وحول أكثر تطبيق تستخدمه في السوشيال ميديا، قالت نانسي: (الواتساب هو أكثر تطبيق أستخدمه في حياتي اليومية، وأعمل على تسريع صوت الرسائل لأشعر أن صوت الشخص مبسوط وسعيد وأتابع دائماً صفحات وصفات الأكل على انستغرام، ولكن الشيء الوحيد الذي يزعجني منها هو أنه لا يوجد أي خصوصية).
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