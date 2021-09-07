نانسي عجرم تثير ضجة بصورتها مع والدتها .. أكثر شباباً وجرأة منها! (شاهد)

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها بصورة جديدة من زفاف شقيقها الوحيد نبيل، وهذه المرة مع والدتها.

نانسي عجرم ووالدتها

ونشرت نانسي عجرم الصورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وظهرت خلالها تحتضن والدتها التي ارتدت فستاناً أكثر جرأة من ابنتها.

وأرفقت الفنانة اللبنانية الصورة بتعليق: (إمي)، مع إيموجي قلب.

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وعبر الجمهور عن صدمته بشكل والدة نانسي عجرم، مؤكدين أنها تبدو شقيقتها ولا تظهر عليها علامات التقدم في السن، وجاء في التعليقات: (امك حلوه اوي يا نانسي ).

وكتب آخر: (قصدك بنتي؟).

وسخر آخر في تعليقه قائلاً: (هادي امك نانسي وانتي عجرم).

وتساءل آخر: (أم مين ايه يا جماعه مين بيلعب في السيستم).

زفاف شقيق نانسي عجرم

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء الجمعة الماضية في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهرت نانسي عجرم في الحفل بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، كما خطفت بناتها اللاتي كبرن أنظار المتابعين بفساتين بيضاء.

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وغنت نانسي عجرم لشقيقها الوحيد وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة “لون عيونك”.

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وفي سياق آخر، شاركت نانسي عجرم قبل أيام جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية في مدينة أنطاليا بتركيا.

ونشرت نانسي عجرم الصورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام)، وظهرت خلالها بهوت شورت جينز، وتيشرت أحمر ضيق كشف تفاصيل جسدها بوضوح، خاصة منطقة الصدر.

واستكملت نانسي إطلالتها بكارديجان مورد شفاف، وقبعة وحذاء مناسب للشاطئ.

هذا وقد كشفت نانسي عجرم الكثير من تفاصيل مشوارها الفني، وتفاصيل ألبومها نانسي 10، وذلك أثناء استضافتها عبر برنامج (قول يا كبير)، مع المذيع صبري زكي، على راديو إنرجي 92.1 لكونها نجمة شهر أغسطس.

نانسي: أهرب عن أي شيء بالموسيقى

وقالت الفنانة اللبنانية في اللقاء إنها تهرب دائماً عن أي شيء بالموسيقى، واصفةً إياها بلغة العالم سواء كان الأمر به فرح أو حزن فالموسيقى هي هروبها الوحيد.

وحول ألبوم (نانسي 10)، قالت الفنانة إنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية (سلامات)، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وأضافت: (أجد أن هناك الكثير الذي مازلت أسعى لتقديمه، وأجد أن ألبوم نانسي 10 هو انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم أقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة ومرحلة مختلفة أعيشها).

أغاني الحب والطفولة

وتابعت نانسي عجرم: (لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها).

وأشارت عجرم إلى أنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم (نانسي 11)، معقبة: (أشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي).

وحول أكثر أغنية من أغنياتها تفكرها بالحب، قالت نانسي: (عم بتعلق فيك والعيون السود).

وتابعت: (وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية نقيلي أحلى زهرة).

وقالت نانسي إن أغنية (مشكلتك الوحيدة) كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم نانسي 10.

ديو غنائي!

وحول فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، قالت نانسي: (يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل ولكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية).

وأجابت نانسي على سؤال صبري زكي عن فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي أو نجوم العالم، بالقول: (فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون).

وحول أكثر تطبيق تستخدمه في السوشيال ميديا، قالت نانسي: (الواتساب هو أكثر تطبيق أستخدمه في حياتي اليومية، وأعمل على تسريع صوت الرسائل لأشعر أن صوت الشخص مبسوط وسعيد وأتابع دائماً صفحات وصفات الأكل على انستغرام، ولكن الشيء الوحيد الذي يزعجني منها هو أنه لا يوجد أي خصوصية).

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