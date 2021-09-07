موعد ومعلق مباراة منتخب السعودية وعمان في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022

يستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المستضيف منتخب عمان، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على أرض ملعب “السلطان قابوس” الرياضي.

موعد مباراة منتخب السعودية وعمان

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا في تمام الساعة الثامنة مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل وقائع مجريات اللقاء بين منتخب السعودية وعمان عبر شبكة قناة “”SSC Sport الرياضية السعودية بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12523، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة النارية بين كلا المنتخبين عبر قناة “”SSC Sport الرياضية، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة منتخب السعودية

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب عمان، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد العويس.

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وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري.

تشكيلة منتخب عمان

وسيلعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، في تشكيلة أمام الضيف منتخب السعودية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى علي الحبسي.

صباحكم عُماني.. يومكم سعيد بإذن الله ❤️🇴🇲#معاك_يا_أحمرنا pic.twitter.com/PFd1mux81u — OFA – Official Page (@OmanFA) September 7, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: محمد البلوشي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي، سعد سهيل، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، المنذر العلوي، أحمد مبارك، محمد الغافري.

وفي هجوم الفريق سيتعمد المدرب الكرواتي على الثلاثي، عبدالله فواز، عبد العزيز المقبالي، خالد الهاجري.

ترتيب الفريقين في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022

ويحتل منتخب السعودية في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع المتصدر مع منتخب أستراليا بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء منافسه منتخب عمان في ثالث ترتيب المجموعة متساويًا بنفس النقاط مع منتخب السعودية، خلال منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال لكأس العالم 2022.

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