منتخب البرتغال يقسو على أذربيجان بهزيمة مدوية في تصفيات كأس العالم 2022 (شاهد)

حقق منتخب البرتغال الفوز على منافسه منتخب أذربيجان بثلاثية نظيفة دون رد، في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب البرتغال في شباك أذربيجان

وسجل البرتغال الهدف الأول في شباك المستضيف أذربيجان في الدقيقة ال26 عن طريق برناردو سيلفا سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء في زاوية صعبة على حارس مرمى الفريق المنافس.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال31 بواسطة أندريه سيلفا سددها اللاعب بطريقة بأقدامه في شباك المرمى بعد عرضية جميلة من جهة اليسرى.

وأحرز اللاعب دييغو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة ال75 برأسية قوية سكنت في منتصف شباك حارس مرمى منتخب أذربيجان، لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرتغال بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

تشكيلة منتخب البرتغال

ودخل المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف أذربيجان في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو.

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وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة منتخب أذربيجان

ولعب المدرب الإيطالي جياني دي بياسي، بتشكيلة أساسية في مواجهة نظيره منتخب البرتغال، حيث كان في حراسة المرمى إيمل بالايف.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ماكسيم ميدفيديف، ميرت تشيليك، هوجات حقفردي، غارا غاراييف، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: إيدي سلفستر، إسماعيل إبراهيملي، ناميج ألاسجاروف.

أما في هجوم الفريق جاء ثلاثي اللاعبين، علي قرباني، ماهير ماداتوف، راميل شيدايف.

ترتيب المجموعة في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

ويحتل منتخب البرتغال وصافة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر منتخب فرنسا ” الديوك” برصيد 16 نقطة.

وفي ثالث ترتيب المجموعة آتى منتخب كرواتيا برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أدنى الترتيب منتخب السويد بنفس النقاط خلال التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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