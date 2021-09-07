“التمثيل صار حقيقة”.. مسلسل فلسطيني تم إنتاجه عام 2014 صور ما حدث في سجن جلبوع تماما (فيديو)

أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول مقاطع مصورة من مسلسل فلسطيني باسم “الروح” تم إنتاجه عام 2014، تظهر عملية هروب لأسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية عبر أنفاق سرية حفروها.

وجاءت إعادة تداول هذه المقاطع بالتزامن مع ما حدث الاثنين، وإعلان سلطات الاحتلال عن هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن “جلبوع” بعدما حفروا نفقا أسفل السجن الإسرائيلي شديد الحراسة.

مشهد من مسلسل الروح تم انتاجه 2014

يروى القصة✌🇵🇸❤

عندما يصبح التمثيل حقيقة فاعلم أن هناك إرادة صلبة تهزم عقلية الكيان.#فلسطين #أسرى_الحرية pic.twitter.com/lJ4LL291Ke — Omar .T. Habib (@OmarTHabib1) September 6, 2021

مسلسل الروح وهروب السجناء من جلبوع

وعقد المغردون مقارنة بين ما حدث في المسلسل وما تم اليوم، حيث تحول التمثيل لحقيقة.

يلي ما حضر مسلسل الروح ومسلسل الفدائي رايح عليه كتير شغلات

بتذكر حضرته وانا وصغيره ولهلأ المشاهد ما بتروح من بالي

والأسرى يلي هربوا مبارح مصورين نفس المشهد بمسلسل الروح روحوا احضروه جد اشي فخم وبقشعر البدن

*وطبعا جهزوا بكيت الفاين جمبكم

الله يقويهم ويحميهم ويبعد الخونة عنهم — 𓂆دانه نضـال (@Dana_Nidall) September 6, 2021

مخرج مسلسل “الروح” عمر التلاوي

من جانبه قال مخرج المسلسل عمار التلاوي، إن الدراما تلعب دائما دورا كبيرا في حياة الناس، وطرح الأفكار وإرسال الرسائل وتحفيزهم، وربما قد يكون هذا المسلسل أعاد الفكرة للأذهان، فكرة محاولات الأسرى التخلص من سجون القهر للاحتلال.

وتابع “المسلسل ممنوع من العرض، بالأساس داخل سجون الاحتلال، وكذلك قناة الأقصى التي بث عبرها عام 2014، خوفا من وصول هكذا أفكار للأسرى، رغم أنها ليست ابتكارا جديدا”.

اقرأ أيضاً: زكريا الزبيدي.. أحد أبطال ” نفق جلبوع” نجا من الاغتيال 4 مرات وأذاق الاحتلال الويلات

وتحدث التلاوي أيضا في تصريحات إعلامية له “عن قيام المسلسل بعرض تفاصيل دقيقة، لمحاكاة عملية هروب من سجون الاحتلال، باختيار المكان والحفر، والتخلص من مخلفات الحفر والانطلاق بعد الحصول على الحرية.

وأشار “التلاوي” إلى أنه وبعد سماعه أنباء خروج الأسرى عبر النفق، عاد بالذاكرة إلى مشاهد الهروب بالمسلسل.

وقال إنه حين شاهد اللقطات التي بثها الاحتلال، ظهرت وكأنها مشاهد من المسلسل، حيث زاوية التصوير والمكان وشكل الحفرة، وحتى عدد الأسرى في سيناريو المسلسل كانوا 6 أسرى.

وشدد على أهمية إعطاء الدراما الفلسطينية، الدعم الكافي، في ظل الهجمة على القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه التطبيع ولقاء الاحتلال.

اقرأ أيضاً: سلطان العجلوني يكشف عن أمر خطير في البطاقات الشخصية للأبطال الفلسطينيين أصحاب نفق سجن جلبوع

وقال إن “الدراما الفلسطينية مع الأسف غابت خلال الأعوام العشرة الماضية، إلا من بعض الأعمال القصيرة والمحلية، وأجزم أن الأعمال هي صورتنا أمام العالم، وهي خط الدفاع عن القضية الفلسطينية”.

مشيرا إلى وجود “عمل قريب نعكف عليه للحديث عن العدوان الأخير على غزة”.

جنون وصدمة في إسرائيل

هذا وتكثف السلطات الإسرائيلية عمليات البحث والتفتيش عقب فرار ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الشديد الحراسة في شمال إسرائيل، فجر الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، بينما تشن إسرائيل حملة بحث واسعة عنهم.

وكان الستة معتقلين في الزنزانة ذاتها، وأفادت تقارير بأنهم فروا عبر نفق نجحوا في حفره على مدى عدة أشهر.

اقرأ أيضاً: تفاصيل مثيرة حول هروب الأسرى من سجن جلبوع دفعت الاحتلال لاستدعاء 4 سرايا لملاحقتهم

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صوراً ومقاطع فيديو تظهر نفقاً ضيقاً حُفر أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته “تساعد في ملاحقة السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع”، وإنه خصص طائرات للقيام بمهام المراقبة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة السجون الإسرائيلية كثفت من وجود طواقمها داخل المعتقلات منذ ساعات الصباح، وذلك بعد فرار المعتقلين.

وأفرغت إدارة السجون الإسرائيلية السجن بالكامل من المعتقلين ونقلتهم إلى جهات غير معلومة، ووزعت المعتقلين في قسم 2 في السجن، ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، على سجون ريمون، ونفحة، والنقب.

وأضافت الهيئة أن إدارة السجون حبست أعدادا كبيرة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في الزنازين، وحولت قيادة الحركة وعدد من عناصرها إلى مركز التحقيق في سجن الجلمة، وعلى رأسهم القياديين زيد بسيسو وأنس جرادات.

اقرأ أيضاً: يحيى السنوار ورفاقه حاولوا الهرب قبل 30 عاماً عبر نفق لكن عمليتهم فشلت في اللحظات الأخيرة

وأوضحت أن إدارة السجون أغلقت السجون وامتنعت عن توزيع وجبات الطعام على المعتقلين في العديد منها.

أسماء الأسرى الفلسطينيين

ونشر نادي الأسير الفلسطيني أسماء الفارين، وهم زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى، وخمسة من حركة “الجهاد الإسلامي”.

وبحسب النادي فإن جميع المعتقلين الفارين من مدينة جنين، وصدرت على أربعة منهم أحكام بالسجن مدى الحياة.

وهم محمود عارضة (46 عاما) المعتقل منذ عام 1996، ومحمد عارضة (39 عاما) المعتقل منذ عام 2002، ويعقوب قادري (49 عاما) والمعتقل منذ عام 2003، وأيهم كمامجي (35 عاما) المعتقل منذ عام 2006.

ويضاف إليهم الزبيدي (45 عاما) ومناضل نفيعات (32 عاما) وكلاهما معتقل منذ عام 2019.

حادث خطير

وأكد مسؤولون في مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية بدء عملية تمشيط واسعة تشارك فيها الشرطة والقوات الخاصة والجيش، مستعينة بالكلاب البوليسية والطائرات المروحية بالإضافة إلى نصب نقاط تفتيش في محيط المنطقة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الهروب بأنه “حادث خطير”، مؤكداً متابعته الحادث، وتلقيه المنتظم لمعلومات بشأن عمليات البحث.

الجهاد الإسلامي وحماس

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي عملية الفرار بأنها “عمل بطولي كبير”، مؤكدة في بيان مقتضب أنه “سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الصهيونية وشكل صفعة قوية لجيش الاحتلال”.

وفي غزة وزع أنصار الجهاد الإسلامي الحلوى في الشارع على سائقي السيارات والمارة احتفالاً.

اقرأ أيضاً: “نفق الحرية”.. كيف حفر الأبطال الـ6 النفق في سجن جلبوع ولا يوجد حتى ملعقة حديدية واحدة للسجناء؟

أما حركة حماس فقالت إنه “عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا وتحدٍ حقيقي للمنظومة الأمنية الصهيونية”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته مصلحة السجون الإسرائيلية السلطات تتفقد الفتحة التي حفرها السجناء بجوار مرحاض الزنزانة.

ويُوصف السجن في إسرائيل بأنه “سجن الخزنة” بسبب إحكام الإجراءات فيه، لمنع أي محاولة فرار منه.

وكتب المعلق الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان في تغريدة على تويتر “كما هو الحال في الأفلام، هذه ليست المرة الأولى، في يوليو/تموز 1958 اندلعت ثورة عنيفة من السجناء في السجن، هرب 66 سجينا، وقتل 11 آخرون وحارسان، وألقي القبض على الجميع. وفي عام 2014، حفر معتقلون نفقا، لكنهم كشفوا وأحبطت محاولتهم”.

سجن جلبوع شديد الحراسة

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية، فإن سجن جلبوع “أُنشأ بإشراف خبراء إيرلنديين وافتتح في عام 2004.

ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة في إسرائيل، ويحتجز فيه فلسطينيون تعتقد إسرائيل أنهم نفذوا عمليات داخل أراضي عام 1948.

وقال أريك ياكوف، القائد الشمالي لمصلحة السجون، إن المعتقلين استخدموا بعد الهروب من الحفرة الممرات التي شكلها بناء السجن للهروب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك