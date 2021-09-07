ماذا توقع رونالدو البرازيلي بعد ضم باريس سان جيرمان للبرغوث ميسي؟!

توقع نجم ريال مدريد السابق البرازيلي رونالدو نازاريو 44 عامًا، في تصريح له بأن باريس سان جيرمان لن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” هذا الموسم، على الرغم من ضم النادي الباريسي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو والتجربة مع ريال مدريد

وقال رئيس نادي بلد الوليد الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني رونالدو في مقابلة له عبر موقع “DAZN”، في الحديث عن الفترة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد “الميرنغي”، ” قوة الفريق لا يترجم بالمطلق على إحراز لقب مهم مثل دوري أبطال أوروبا”.

وأردف رونالدو، ” من السابق لأوانه الآن توقع الفريق الذي سيحرز لقب دوري أبطال أوروبا“، مضيفًا: ” الصورة ستتشكل في المراحل المتقدمة من البطولة، وهناك عوامل عديدة في أرض الملعب تؤثر على النتائج”.

رونالدو ولقب دوري أبطال أوروبا

واستكمل، ” لقد لعبت مع ريال مدريد الإسباني ما يقارب خمس مواسم ولم أفز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق”.

وأضاف، ” الفوز لا يتم بشكل تلقائي حتى لو كان لديك أفضل اللاعبين في فريقك مثل ميسي، وهذا ينطبق على باريس سان جيرمان”.

وعن تشابه طريقة لعبه مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ” البي أس جي”، رد رونالدو، ” هذا صحيح لدينا صفات مشتركة بيننا، وتقنيات كروية ينفذها بشكل سريع في المباريات”.

باريس سان جيرمان وصفقة ميسي

وفي سياق متصل، نجح فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع قائد فريق برشلونة الإسباني السابق ليونيل ميسي، بعد سماح إدارة “البلوغرانا” للاعب بالرحيل نظرة للعراقيل المالية والهيكلية التي منعت من تجديد عقدها مع البرغوث الأرجنتيني وبقائه في صفوف الفريق الكتالوني.

رونالدو نازاريو: فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟ لقد لعبت رفقة نجوم كبار لمدة 5 سنوات، ولم نتمكن من الفوز بـ دوري أبطال أوروبا أبدًا. pic.twitter.com/Bv6gFksQsd — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) September 7, 2021

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واستغل باريس سان جيرمان الفرصة لينجح في التعاقد مع الجوهرة الثمينة ليونيل ميسي، بعقد لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم إضافي جديد، بصفقة انتقال حر بلغت قيمتها 40 مليون يورو للموسم، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.

الأزمة المالية

ولم يقتصر الأمر على ميسي فحسب، ففي اللحظات الأخير من نهاية موسم الانتقالات الصيفية، أعار نادي برشلونة الإسباني النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، من أجل التخلص من راتبه الضخم الذي يبلغ قيمته 150 مليون يورو في الموسم الوحيد.

جاء ذلك نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها نادي برشلونة الإسباني ” البلوغرانا” منذ فترة تولي الرئيس السابق “جوسيب ماريا بارتوميو”، وزادت من حدتها مع تداعيات وباء فيروس كورونا وتقدر قيمة العجز المالي والديون المتراكمة نحو 1.3 مليار دولار.

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