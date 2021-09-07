طالبان تدمر ضريح أسد “بنجشير” أحمد شاه مسعود (شاهد)

أقدم عناصر حركة طالبان الأفغانية، على تحطيم ضريح القائد الشهير أحمد شاه مسعود والذي يقع في بنجشير وهي المنطقة التي سيطرت عليها الحركة والتي كانت تعتبر معقل المعارضة الأفغانية .

وكانت طالبان قد أعلنت أنها سيطرت على ضريح “أسد بنجشير” أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك.

فيديو ضريح أحمد شاه مسعود

ونشر مسلحو طالبان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها من داخل ضريح أحمد شاه مسعود.

Taliban, Pençşir'deki Ahmed Şah Mesud'un türbesini ele geçirdi. ▪️Ahmed Şah Mesud'un oğlu, Afganistan'ın kontrolünün tamamen Taliban'ın elinde olduğunu itiraf etti.

▪️Taliban sözcüsü, ülkede ele geçirilemeyen tek vilayet olan Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. pic.twitter.com/Oy3y7SGlBS — EHA MEDYA (@eha_medya) September 6, 2021

ويعتبر هذا الضريح مكانا مقدسا لأنصار أحمد شاه مسعود، الذي دفن هناك.

وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي – تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، تم اغتياله من قبل انتحاريين متنكرين كصحفيين.

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وتداول ناشطون صورة تدمير ضريح أحمد شاه مسعود بعد سيطرة طالبان عليه.

طالبان دست به تخریب مزار قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود زدند. pic.twitter.com/8m2HzNdWCZ — 🇦🇫چریک شهری 🇦🇫 (@urbanguerilla0) September 7, 2021

وأعلنت حركة طالبان الاثنين, الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قادة المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود). لكن فيما بعد، أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.

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