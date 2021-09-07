الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي بقميص النوم بعد روب الاستحمام! (شاهد)

عادت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، إلى إثارة الجدل من جديد بما ترتديه لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

(الخبازون يجعلون الرائحة أفضل)

فبعد أسبوع من ظهورها بروب الاستحمام، نشرت نيللي مقدسي صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس النوم.

وظهرت نيللي مقدسي وهي تجلس على الشرفة حيث تقيم في العاصمة المصرية، بقميص نوم من الساتان وتأكل حلوى المكرون الفرنسية، وعلقت: (الخبازون يجعلون رائحة العالم أفضل).

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وقبل أيام نشرت نيللي صورتها بروب الاستحمام، بينما تستلقي على الأريكة في منزلها، وعلقت: (جمد عقلك).

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جلسات تصوير جريئة

وعلى الرغم من إبتعادها عن عالم الغناء، وقلة أعمالها الفنية، الا أنّ نيللي مقدسي تشارك جمهورها بأحدث جلسات التصوير التي تخضع لها، وبعضاً من لحظات حياتها الشخصية.

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ولفتت نيللي أنظار جمهورها بالتغيير الكبير في شكلها الآونة الاخيرة، ما جعلهم يرجحون خضوعها لكثير من عمليات التجميل، وهو ما جعلهم يقارنون بين صورها القديمة والحالية.

ونشرت نيللي صوراً إرتدت فيها “توب” مكشوفة على البطن مع بنطال كاروهات باللون الزهري، ووضعيات تصوير مثيرة.

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كما ظهرت في صور أخرى بهوت شورت أسود، وتوب يشبه حمالة الصدر يكشف جسدها بشكل صارخ.

القبطان نيللي في دبي

كما شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها بصور من عطلتها الصيفية، ظهرت خلالها وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأسود.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء نصه: (حتى لو لم تعجبي أحداً، إن كنتِ راضية عن نفسك ذلك يكفي فأنتِ اجمل حين تملكين الثقة بنفسكِ).

وسبق أن ظهرت نيللي بالمايوه على متن مركب في دبي، ووضعت فوقه كارديجان من الدانتيل، وعلقت على المنشور: (القبطان نيللي).

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وفي سياق آخر، أثارت الفنانة نيللي مقدسي قلق متابعيها، بعد أن نشرت عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، صورة لها ظهرت فيها وهي تضع ضمادة على أنفها.

4 غرز في أنف نيللي مقدسي

وكشفت الفنانة اللبنانية حينها في التعليق على الصورة أنها تعرّضت لحادث بسيط.

وطمأنت نيللي متابعيها على وضعها الصحي بعد الحادث، قائلة: (حادث بسيط، قطع ع خير وسلامة.. الحمد لله على كل شي قدّر ولطف. شكراً كتير لسؤالكم الدايم واطمئنانكم عني).



وأوضحت نيللي في صورة أخرى أن الحادث الّذي تعرّضت له أدى إلى إجراء 4 غرز جراحية في أنفها.

حول نيللي مقدسي

الجدير بالذكر أن نيللي مقدسي (41 عاماً)، فنانة وعارضة أزياء أيضاً وكاتبة أغاني ومُنتجة.

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ولدت نيللي في العاصمة اللبنانية بيروت، وقامت بدراسة الحقوق وأيضا كانت تشارك في عروض الأزياء.

وبدأت مقدسي حياتها المهنية بالاشتراك في برنامج الهواة كأس النجوم الذي كان يعرض على قناة ال بي سي اللبنانية في عام 1998، حيث غنت الأغاني الفولكلورية وفازت بالمركز الأول عن كأس سميرة توفيق التي أشادت بأدائها ، وحصلت على ثلاثة كؤوس.

وإنطلقت نيللي بعدها في عالم الفن لتحقق شهرة كبيرة متأثرة بسميرة توفيق بحسب تصريحها في أحد البرامج اللبنانية.

كما أشارت نيللي حينها إلى أن سبب غناها اللون البدوي يعود بشدة إعجابها بالمطربة ديانا حداد التي اشتهرت باللون البدوي في فترة ما.

أزمة روتانا

في عام 2000، وقعت نيللي عقدا مع شركة روتانا لمدة خمس سنوات، ثم نشب خلافات بينهما بسبب الحصرية ما أدى إلى فسخ العقد معها، لكنها عادت لتوقع معهم مرة أخرى عام 2005، حتى عام 2010.

وبعد انتهاء عقدها، شاركت مقدسي كمتسابقة في برنامج سبلاش على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 2013.

ثم عادت للساحة الفنية بعد غياب ثلاث سنوات عام 2016، بأغنية بعنوان “ما فيش رجالة” كتبها ولحّنها محمد رفاعي، وصورتها مع المخرج فادي حداد.

نيللي (أميرة محاربة)

وفي 2017، طرحت نيللي مقدسي أغنية بطريقة الفيديو كليب بعنوان” كنت أتمنى”، وظهرت فيه بشخصية الـ”أميرة المُحاربة”.

والأغنية من كلمات وألحان جوزف جحا، توزيع باسم رزق، ميكساج وماسترنج إيلي بربر، والتسجيل في استديو هادي شرارة وجو باروتجيان، وتم تصوير الفيديو كليب في قلعة “بعدران” في الشوف، مع المخرجة رندة علم، في تعاون ثالث يجمعهما.

وبعدها بعام، أطلقت نيللي فيديو كليب أغنية “هلا هلا”، الذي صوّرته تحت إدارة المخرج بشير لاغوسيس، وهي من كلمات الشاعر اللبناني مازن ضاهر، وموسيقى Ovidiu Marian Bacila وتوزيع Aytekin Kurt وDuran Genc، وتم تسجيلها في تركيا.

أما آخر أعمال مقدسي، فهي أغنية “حنين” التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة ​وردة الجزائرية​، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار ​بليغ حمدي​.

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