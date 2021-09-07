حبيب نور عمرو دياب يستدرجها بحجة جلسة تصوير وهذا ما فعله وصدمها (شاهد)

فاجأ حبيب نور عمرو دياب، حبيبته ابنة الفنان المصري المشهور، بطلب يدها للزواج، بعدما استدرجها للقيام بجلسة تصوير.

ونشرت نور عمرو دياب صورتين على حسابها الرسمي في انستغرام، تُظهر إحداهما حبيبها كيران وودوارد، وهو يُلبسها الخاتم في يدها، فيما ظهر في الصورة الأُخرى وهو يجلس أرضاً على ركبته أمامها ويطلب يدها، وبدت “نور” مندهشة من المفاجأة.

وفي اغسطس 2021، فاجأت نور عمرو دياب، متابعيها بإعلان خطوبتها دون سابق إنذار، واستعدادها للانتقال للعيش معه جنوب لندن.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

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وقالت نور عمرو دياب: (أود الذهاب إلى العديد من المحلات مثل H&M و ZARA نظرا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة، أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضا).

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كما كشفت نور عمرو دياب عن جنسية خطيبها، قائلة إنه أفريقي بريطاني، ووعدت متابعيها بأنها ستشاركهم تفاصيل خطبتها وصورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا.

ونوهت ابنة عمرو دياب إلى أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة بعد بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور دياب يدعى كيران وودورد، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصورا أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.

وكان كيران ينشر صوراً لنور عمرو دياب عبر حسابه على (انستجرام)، مرفقة بعبارات غزل.

“تنمر”

وسبق أن تعرضت نور لحملة تنمر قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد صورها التي أظهرت ملامحها بشكل قريب جداً، وعلقت عليها حينها: (عن قرب، اضغط على الصورة لترى من أين أزيائي).

وتباينت ردود الأفعال حول صورة نور دياب، فمنهم من سخر من شكلها، ومنهم من دافع عنها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها. وأشادوا بظهورها بلا مساحيق مكياج وعمليات تجميل.

وقالت نور دياب سابقاً إنها من مواليد العاشر من يونيو 1990 وتعيش حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وأنها تعمل كمصممة أزياء و(بلوغر).

وكشفت نور أنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ودرست إدارة الأعمال، وأن لونها المفضل هو الزهري. وطولها يبلغ 161 سنتميترا.

يُشار إلى أن (نور) هي الأبنة الأكبر لعمرو دياب، وأول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى شيرين رضا والذي أورد اسمها في أغنيته (نور العين)، الذي أطلقها عام 1996.

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