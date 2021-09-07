السعودية تفوز بشق الأنفس على عمان في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

نجح منتخب السعودية في هزيمة مضيفه منتخب عمان بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هدف منتخب السعودية في شباك عمان

وسجل هدف النقاط الثلاثة الثمينة للمنتخب السعودي ” النسور” اللاعب المهاري صالح الشهري في الدقيقة ال42 سجلها بقوة على يمين حارس المنتخب العماني بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

ومع مجريات الشوط الثاني من المباراة بين كلا المنتخبين الذي شهد القوة والسيطرة مع إهدار الكثير من الفرص لمنتخب أصحاب الأرض من أجل تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل إلا أنه فشل في ذلك، لينتهي اللقاء بفوز منتخب السعودية على عمان بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة منتخب السعودية

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب عمان، حيث جاء في حراسة المرمى محمد العويس.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري.

تشكيلة منتخب عمان

ولعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، في تشكيلة أمام الضيف منتخب السعودية، حيث تواجد في حراسة المرمى علي الحبسي.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: محمد البلوشي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي، سعد سهيل، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، المنذر العلوي، أحمد مبارك، محمد الغافري، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب الكرواتي على الثلاثي، عبدالله فواز، عبد العزيز المقبالي، خالد الهاجري.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام منتخب اليابان في السابع من شهر أكتوبر المقبل، بينما سيواجه منتخب عمان نظيره الأسترالي في ذات التاريخ.

ترتيب المجموعة في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب أستراليا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف منتخب السعودية الذي احتل المركز الثاني من ترتيب المجموعة بنفس النقاط.

حال مجموعة الأخضر بعد نهاية الجولة الثانية 🔢⬇️ pic.twitter.com/juOgAvgNu1 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 7, 2021

بينما في المركز الثالث جاء منتخب اليابان برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب عمان الذي آتى في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز الرابع والخامس جاء منتخبي فيتنام والصين بدون أي من النقاط، خلال منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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