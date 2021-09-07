إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها وتكشف سبب شعورها بالرعب بعد وفاتهما!

وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة إلى والديها، الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبرت خلالها عن رفضها فكرة وفاتهما.

(انتوا بالنسبة لي مسافرين)

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة مرسومة لوالديها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وكتبت: (يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا).

وتابعت إيمي رسالتها المؤثرة: (اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد).

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وتفاعل الجمهور وعدد من الفنانين مع رسالة إيمي، فعبرت الفنانة التونسية هند صبري عن تضامنها بإيموجي قلب.

وكتبت الممثلة ميريهان حسين: (و يارب يتقبل دعواتنا كلنا ليهم كل الناس بيحبوهم و بيدعولهم في الجنة ان شاء الله).

كذلك الراقصة فيفي عبده، والتي كتبت: (‏الله يرحمهم يا رب في الجنة ونعيمها يا رب إن شاء الله وحشتونا ربنا يصبرك).

وكان من ضمن المتفاعلين مع إيمي، كل من أروى جودة، والفنانة السورية كندة علوش، وإيمي طلعت زكريا، وعبير صبري، وعلا رشدي، والإعلامية رانيا محمود ياسين، وياسمين الرئيس، والفنانة لطيفة التونسية، ودرة زروق.

إيمي تشعر بالرعب بعد وفاة والديها

وسبق أن عبرت إيمي عن عدم شعورها بالأمان بعد وفاة والديها، ونشرت صورة مرسومة تجمع ثلاثتهم، وعلقت: (عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم امان غير عادي، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمدلله الحمدلله الحمدلله).

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كذلك شقيقتها دنيا سمير غانم، كتبت أول رسالة لها بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، موجهةً إياها لجمهورها وأصدقائها.

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وبمنشور على صفحتها الشخصية في (فيسبوك) مرفقة إياها بصورة عائلية لجميع أفراد أسرتها، وكتبت: (شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب).

وتابعت: (لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا).

وأضافت دنيا سمير غانم: (شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا).

واستنأنفت دنيا نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعت والدتها في أول تعليق بعد أيام من وفاتها متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وكتبت: (ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..انتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة “الحمد لله”، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله).

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وأضافت دنيا سمير غانم: (أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني..ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس).

انهيار دنيا سمير غانم وإيمي في جنازة والدتهما

هذا ولم تتمالك الفنانتان المصريتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي نفسيهما لحظة خروج جثمان والدتهما من مستشفى الشيخ زايد التخصصي في طريقه إلى مراسم الجنازة ومدافن الأسرة.

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ودخلت دنيا وإيمي في حالة انهيار وسط مساندة من زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والممثل حسن الرداد اللذان تواجدا منذ الساعات الأولى صباح يوم وفاة دلال عبدالعزيز بالمستشفى للإشراف على اجراءت خروج الجثمان.

وفي إحدى الصور بدت إيمي داخل سيارة وهي تبكي بحرقة.

وصية دلال لابنتيها

هذا وقد كشفت الاعلامية نشوى مصطفى وصية الفنانة دلال عبد العزيز الأخيرة وهي على فراش الموت لكل من دنيا وإيمي سمير غانم، حيث كانت حريصة على التأكيد عليهما بالإهتمام بتنفيذ كافة المساعدات المالية التي كانت تقدمها هي وزوجها لكل محتاج قبل مرضها.

وقالت نشوى إن دلال عبد العزيز كانت في عز أزمتها ووجودها على جهاز التنفس الصناعي تكتب لابنتيها كافة المعلومات الخاصة بهذه المساعدات من أجل تنفيذها.

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