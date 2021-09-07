أستاذ جامعي بالكويت تلاعب بدرجات طالبة ووضع لها “صفر” لرفضها الزواج منه

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات في الكويت أحالت أستاذ جامعي للتحقيق بعدما أقدم على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه.

وحسبما ذكرت جريدة ” الجريدة” الكويتية فإنه وفي سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة، أستاذاً في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

أستاذ جامعي ينتقم من طالبته لرفضها الزواج منه

كانت طالبة قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته.

فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفراً» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.

وافدة هندية تنحر طفلها

وفي سياق آخر شهدت الكويت جريمة مروعة ارتكبتها عاملة هندية بحق طفلها بعد ولادته مباشرة، في منطقة سعد العبد الله.

وفي التفاصيل، أقدمت عاملة من الجنسية الهندية بنحر طفلها الذي خرج للحياة من توه، وأنهت حياته داخل منزل كفيلها في منطقة سعد العبد الله .

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وبحسب ما نقلت صحيفة “سبق” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “مواطنا أبلع غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن قيام العاملة الهندية لديه، البالغة من العمر 30 عاما، بقتل مولودها نحرا فور ولادته”.

وأكد المصدر أن “رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام توجهوا إلى المنزل، وجرى ضبط العاملة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفي إلى إدارة الطب الشرعي”.

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