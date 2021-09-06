هند صبري تودع الصيف بجلسة تصوير بـ(الكاش مايوه) على الشاطئ!

شاركت الفنانة التونسية هند صبري، جمهورها صورها على شاطئ البحر أثناء قضائها آخر أيام عطلتها الصيفية.

آخر غروب شمس

ونشرت هند صبري، مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي كاش مايوه طويل، واستكملت إطلالتها بقبعة وحقيبة بحجم كبير.

وعلقت هند على الصور قائلة: (آخر غروب الشمس على الشاطئ في هذا العام شكرا على ملابس الشاطئ الجميلة أحببتها).

View this post on Instagram A post shared by هند صبري (@hendsabri)

وسبق أن ودّعت الفنانة التونسية فصل الصيف بصورةٍ من داخل حمام السباحة، وعلّقت عليها “باي باي”.

View this post on Instagram A post shared by هند صبري (@hendsabri)

وكانت هند صبري قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت لأول مرة عن فترة طفولتها في تونس، وأسرار أصعب ليلة في حياتها، ودخولها عالم الفن.

اقرأ أيضاً: هند صبري تكشف عن تلقيها تهديدات بقتل بناتها بعد اغتصابهن بسبب سعد لمجرد!

وقالت هند صبري خلال لقاءها في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج (السيرة)، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، إنها لم تخطط لأن تصبح ممثلة، بل كانت ترغب في أمور أخرى بعيدة عن الفن.

وتابعت: (مكنش فيا أي حاجة فنية تخلي حد ممكن يقولي أنتي هتطلعي ممثلة، لذلك اتعلمت إنه مهما خطط لنفسي في صدف بتيجي ترجعني لقدري).

(أنا مش أنثى)

وعن مرحلة المراهقة فى حياتها قالت هند صبري: (رفضت أنوثتي وبدأت ألبس زي الرجالة حتى في حياتى الشخصية أنا مش أنثى ومش بحب حد يركز مع أنوثتي).

وأوضحت هند أن ملامحها تغيرت لأنثى فى سن صغيرة حين بلغت حين كان عمرها 13 أو 14 عامًا، وبدأ الرجال ينظرون إليها دون أن تعرف السبب.

وأضافت: (دخلت عالم السينما وكان عمري 13 عاما، وأول يوم تصوير ليا كنت مرعوبة، والعاملون في السينما لديهم نوع من الانفتاح، خفت أشتكي لأمي عشان متقوليش اقعدي في البيت).

قصص الحب في حياة هند صبري

وروت الفنانة التونسية قصة حبها لزوجها أحمد الشريف، مؤكدة أنها أحبته من قلبها وعاشت معه أفضل أيامها.

وتابعت: (لما وافقت على الزواج من زوجي قلت له إنى اتخطبت مرتين ومش حابة أكرر الخطوبات الفاشلة، وإحنا دلوقتي متجوزين بقالنا 13 سنة وفيه تفاهم واحترام مابينا).

وأضافت: (مكنتش عايزة ارتبط بحد يخنقني ويكبتني أو يخليني أشيل المسئولية لأني نجمة والحمد لله لقيت المعادلة بتاعتي في زوجي أحمد الشريف والعلاقة بينا بدأت صداقة حب، ولما طلبني للزواج وافقت لأنه كان بيضحكني وانا نادر لما أضحك واستلطفته، ومش أي خفة دم تضحكني فهو شدني ليه وكمان لقيت فيه حاجات مناسبة، والحب الأعمي مش بيودي في حتة، وحبيته بعد لما استلطفته ولقيت فيه الحاجات المناسبة).

واستذكرت هند صبري قصة حب قديمة عندما وصلت لسن الـ 18 عامًا استمرت لنحو سنتين ونصف وانتهت قبل قدومها إلى مصر، مشيرة إلى أنه تمت خطبتها مرتين قبل زوجها الأول، من الفنان السوري باسل خياط والثانية كانت المنتج محمد حفظي.

هند صبري ضمن “شلّة مطلقات”

وعلى الصعيد الفني، وضمن أحداث مسلسل “البحث عن علا” تجسد الفنانة هند صبري إلى جانب يسرا وشيرين رضا والراقصة دينا وندى موسى “شلة مطلقات”، لكن لكل منهن قصة مختلفة تحكيها للأخرى.

ويظهر الفنان هاني عادل، في دور طليق النجمة هند صبري خلال حلقات مسلسل “البحث عن علا”.

اقرأ أيضاً: درة التونسية تثير الجدل بجرأتها على غير العادة بملابس البحر!

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل “البحث عن علا” بطوله هند صبري وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى. ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم.

والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك