ميرفت أمين تكذب هذه الشائعة بعد نجاتها من حريق هائل أصابها بصدمة كبيرة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة ميرفت أمين نجت، اليوم الاثنين، من حريق هائل نشب في العمارة التي تقطن بها.

ميرفت أمين نفت في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية ما تداول في الساعات الماضية حول قفزها من خلال سلم إلى سطح العمارة بعد اشتعال الحريق للنجاة بنفسها.

ميرفت أمين تكشف ما حصل

وأكدت أنها لم تتحرك من شقتها الكائنة في حي المهندسين في محافظة الجيزة المصرية، ولم تصعد إلى سطح العمارة كما ذكرت تقارير.

وتابعت موضحة أن الحريق نشب في شقة بالدور السادس تملكها إحدى الشركات ولا يسكنها أفراد، بينما هي تسكن في الدور الرابع.

وقالت ميرفت أمين إنها فوجئت بسقوط الكثير من المياه الصادرة عن سيارات الإطفاء لإطفاء الحريق في شرفة منزلها، كذلك سقوط آثار الحريق شبابيك منزلها.

من ناحيته، أكد المخرج عمر عبد العزيز لصحيفة “الوطن” المصرية أن ميرفت بخير، ولكنها تشعر بصدمة بسبب الحريق الذي وصفه بـ”الهائل”.

وكان الفنان المصري، حسين فهمي، صرح الشهر الماضي أن زوجته السابقة، الفنانة ميرفت أمين، أصيبت بصدمة كبيرة لرحيل صديقتها المقربة الفنانة دلال عبد العزيز.

ميرفت أمين تنهار بعد وفاة دلال عبدالعزيز

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية إلى أن أمين انهارت فور علمها بوفاة دلال عبد العزيز، خاصة وأنها فقدت العام الماضي صديقة مقربة أخرى لها، وهي الفنانة رجاء الجداوي.

وشكلت أمين مع الراحلتين، دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ثالوثا لتقديم واجب العزاء لأصدقائهم.

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وكن لا يفترقن أبدا في سرادق العزاءات، حتى أن الفنان الراحل، سمير غانم، زوج دلال عبد العزيز، كان يلقب رجاء الجداوي بـ”عزاء الجداوي”.

يشار إلى أن ميرفت أمين من أبرز نجمات السينما المصرية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب نجلاء فتحي ومديحة كامل.

ومن أشهر أفلام ميرفت “حافية على جسر الذهب” و”الحفيد” و”أنف و3 عيون” و”الإخوة الأعداء” و”أعظم طفل في العالم” و”مرجان أحمد مرجان” و”واحدة بواحدة”، “من 30 سنة”.

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