موعد ومعلق مباراة منتخب فرنسا وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب فرنسا نظيره منتخب فنلندا في مواجهة قوية بين كلا المنتخبين مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا لمونديال كأس العالم 2022 والذي سيقام على ملعب “استاد الأضواء”.

موعد مباراة منتخب فرنسا وفنلندا

وستنطلق مباراة فرنسا وفنلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، لبنان، الأردن، سوريا.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

Les Bleus ont effectué une séance de décrassage et d'entraînement à Kiev. Direction Lyon ce matin pour y affronter la Finlande en match de qualification au Mondial 2022 (mardi à 20h45 sur TF1) #FiersdeterBleus pic.twitter.com/0S9Ri4MV1D — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2021

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين منتخب فرنسا والبوسنة وفنلندا، عبر شبكة “”beIN Sports” المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

اقرأ المزيد: موعد مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022

تشكيلة منتخب فرنسا

وسيدخل المدرب “ديدييه ديشان” بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب فنلندا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى لوريس.

Dernier entraînement à Kiev avant le départ demain matin pour Lyon 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/gEE5E1CGZc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، أوليفيه جيرو، بنزيما.

تشكيلة منتخب فنلندا

وسيلعب المدرب ماركو كانيرفا في تشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب السابق فرنسا، حيث سيكون في حراسة المرمى لوكاس هراديكي.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: باولوس أرايوري، نيكولاي ألهو، يونا تويفيو، يوكا رايتالا، لكن في وسط الفريق سيأتي كلاً من: غلين كامارا، تيم سبارف، روبير تايلور.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، تيمو بوكي، جويل بوهيانبالو.

ترتيب الفريقين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء منافسه منتخب فنلندا في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم.

Les Bleus restent premiers de leur groupe de qualification à la Coupe du Monde 2022 et affronteront la Finlande mardi à Lyon 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yNTF9N7F7D — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك