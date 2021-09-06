موعد مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022

يلتقي منتخب الجزائر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، قطر، البحرين.

ملعب مراكش الكبير الذي ستقام عليه مواجهة الجزائر بوركينا فاسو بالمغرب مع العلم أنه ملعب بلدي ويقع في منطقة شبه صحراوية pic.twitter.com/VZw3IiAL1f — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) September 1, 2021

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر قناة الجزائر الأولى “Algerie1″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11680، وبمعدل ترميز27500، وباستقطاب أفقي (H)، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

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بداية المشوار نحو قطر 2022

كلنا وراء أبطالنا#LesVerts⭐⭐ #TeamDZ#LesFennecs #123VivaLAlgerie #WorldCup2022 pic.twitter.com/6IOTaccGHH — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) September 6, 2021

فيا لم يحدد بعد المعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنتخبين في إطار تصفيات قارة أفريقيا لمونديال كأس العالم (قطر) 2022.

تشكيلة منتخب الجزائر

وسيلعب المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام منافسه بوركينا فاسو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

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وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

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بداية المشوار نحو قطر 2022

كلنا وراء أبطالنا#LesVerts⭐⭐ #TeamDZ#LesFennecs #123VivaLAlgerie #WorldCup2022 pic.twitter.com/BGgSAZ6yyJ — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) September 5, 2021

أما في خط هجوم الفريق سيكون ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يدخل المدرب كامو مالو بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام صاحب السلسلة الطويلة من الانتصارات الجزائر، حيث سيكون في حراسة المرمى كواكو هيرفي كوفي.

بلماضي : حضرنا جيدا لمواجهة بوركينا فاسو ومستعدين للعودة بالفوز pic.twitter.com/qp9AGQ1BzB — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) September 6, 2021

بينما في دفاع الفريق سيلعب في التشكيلة كلاً من: إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، باكاري كوني، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: جوناتان بيترويبا، تشارلز كابوريه، ألان تراوري.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بيرتراند تراوري، بريجوس ناكولما، أريستيد بانسي.

ترتيب المنتخبين قبيل المواجهة في تصفيات أفريقيا 2022

ويحتل منتخب الجزائر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه بوركينا فاسو بنفس النقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب النيجر متساويًا بنفس النقاط مع المركزين السابقين، وفي أدني الترتيب جاء منتخب جيبوتي دون إحراز أي من النقاط خلال تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

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