حقيقة طلب محمد صلاح الراتب الخيالي لتجديد عقده مع ليفربول

نفت صحيفة إنجليزية الأنباء التي تحديث في الآونة الأخيرة، بأن النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قد طلب راتب ضخم من أجل تجديد عقده مع فريق الريدز.

محمد صلاح والراتب الخيالي

وأفادت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، بأن اللاعب محمد صلاح 28 عامًا لم يطالب براتب ضخم من أجل تمديد عقده مع فريق ليفربول، دون أن تكشف مطالب اللاعب الدولي المصري.

وبينت الصحيفة، أنه صلاح لا يطالب بأجور في منطلق مبالغ فيه تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد من إدارة نادي ليفربول.

Guess we can now disregard the report in the Mirror over the weekend ❌ #LFC https://t.co/B62TP7cpdf — Empire of the Kop (@empireofthekop) September 5, 2021

وأردفت نقلاً عن مصادر النادي، قائلة: ” المحادثات بين إدارة ليفربول والوفد المرافق للنجم المصري محمد صلاح كانت مثمرة، وأنه لا يوجد سبب للقلق بشأن مفاوضات العقد حيث يهدف الريدز إلى تمديد مستقبل اللاعب على المدى الطويل مع الفريق”.

حسم ملف محمد صلاح

وفي وقت سابق نشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، بأن النجم المصري محمد صلاح قد طلب من إدارة فريق ليفربول “الريدز” الإنجليزي راتب ضخم من أجل تجديد عقده مع الفريق.

Mo Salah is reportedly asking for £500,000 a week to sign a new contract at Liverpool 😳 Is he worth £500k a week? pic.twitter.com/AKUQdTnyek — Football Super Tips (@FootySuperTips) September 5, 2021

وأضافت الصحيفة، ” إدارة فريق ليفربول ترغب باستمرار اللاعب محمد صلاح مع الفريق لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، ومن المحتمل أن تجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب”.

اقرأ المزيد: هل بات عبد الله السعيد قريبًا من الرحيل عن بيراميدز من أجل التعاقد مع الزمالك؟!

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي يقدر ب500 ألف جنيه إسترليني من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الريدز، مستغلاً بذلك رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وسط الأنظار والاهتمامات من قبل الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

(🟢) NEW: The ECHO understands Mo Salah is NOT demanding £500k a week to sign a new contract. [@LivEchoLFC] pic.twitter.com/3PRgleu9sz — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) September 5, 2021

وأردفت الصحيفة، “موقف النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده أقوى من ليفربول، وهو الأمر الذي سيصعب على الإدارة المفاوضات مع وكلائه، وربما في نهاية المطاف قد توافق في المستقبل على شروطه في ظل الأداء والمستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب داخل أرضية الملعب”.

وأوضحت، أن النوادي الأوروبية الكبيرة في قارة أوروبا تتنافس من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، من أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد صلاح مع فريق ليفربول في ال30 من شهر حزيران/ يونيو عام 2023، حيث يتقاضى اللاعب في راتبه الحالي نحو 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد مع الفريق الإنجليزي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك