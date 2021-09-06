حبيبة وائل كفوري تلجأ للأجهزة الأمنية في لبنان بعد اختراق حياتها وأسرارها الخاصة!

لجأت شانا عبود، حبيبة الفنان اللبناني وائل كفوري، إلى الأجهزة الأمنية في لبنان، سراً، وذلك بعد تعرضها للمضايقة من مجهولين.

حياة ويوميات وائل إلى العلن!

وبحسب موقع (الفن)، فإن شانا لجأت الى أحد الاجهزة الأمنية بطريقة سرية لمعرفة من يقف خلف حسابات وأرقام تقوم بمضايقتها والتشويش عليها والتدخل في حياتها الخاصة.

وذكرت المعلومات أن خيوطا بدأت تتضح حول الأشخاص الذين يهاجمون شانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدثون معها في تفاصيل دقيقة لا يعرفها إلا قلة عن حياة ويوميات وائل كفوري.

وكان أحدث ظهور لشانا عبود ووائل، حين نشر الشاعر والكاتب اللبناني حبيب بو انطون، صورة لهما، يظهر فيها الفنان اللبناني محتضناً حبيبته الجديدة وواضعاً سيجاراً في فمه، بأجواء رومانسية.

وكان حبيب بو أنطون كشف هوية حبيبة الفنان اللبناني وائل كفوري، ونشر صورتها لأول مرة، ليتأكد وجود علاقة بينهما ستتوج بالزواج قريباً بعد طلاقه من زوجته الاولى أنجيلا بشارة.

وكتب بو أنطوان على الصورة: (يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة).

(مشوار الذل)

هذا وقد عادت أنجيلا بشارة، طليقة وائل كفوري، لمهاجمته بسبب نفقة ابنتيهما ميشيل وميلانا الشهرية.

وعبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وثقت أنجيلا بشارة معاناتها كلما أرادت تحصيل نفقة ابنتيها من مبنى المالية.

ونشرت طليقة وائل كفوري صورة المبنى، وعلقت: (هذا المبنى هو المالية. اليوم سأتحدث عن الأم المطلقة (مدنيًا) وطريقة استلام نفقة الاولاد. أنا شخصيًا اسمّيه (مشوار الذل)، حيث تتوجه الأم الى المحكمة المدنية في منطقة ““الجديدة” قبل الساعة 12 على الأكيد).

اقرأ أيضاً: ليليا الأطرش ثملة في حفل وائل كفوري وتصرفاتها الخارجة تثير الغضب!

وتابعت أنجيلا متحدثة عن المطلقات مدنياً: (تركن سيارتها في الموقف اذا حالفها حظها الجميل ووجدت مكانًا وإلا ستضطر لركن سيارتها في مكان بعيد وتضطر الى السير مسافة للوصول الى المبنى، ثم عندما تدخل الى المحكمة تتوجه لتأخذ ايصال النفقة).

واستطردت: (وفي حال حالفها الحظ أيضًا تضطر للإنتظار ربع ساعة وفي حال كان هناك من زحمة ستنتظر ساعة، ثم تأخذ ايصال النفقة وتغادر بسيارتها لتتوجه من بعدها الى مبنى المالية حيث تضطر لركن السيارة في مكان بعيد والتوجه سيرًا على الاقدام الى المبنى لأن دائمًا هناك زحمة سيارات).

أنجيلا لوائل: (أنا لست عدوتك)

وتابعت أنجيلا وصف ما يحدث في مشوار الذل: (تتوجه الأم المطلقة الى الطابق الرابع وتقدّم الايصال وتنتظر نصف ساعة (اذا ما كان في عجقة) للإنتهاء من المعاملات، ثم تأخذ الايصال الثاني وتذهب الى شباك الاستلام ايضًا حيث عليها أن تتتظر ربع ساعة (اذا ما كان في عجقة).

وتوجهت انجيلا بسؤال لمتابعيها: (عندي سؤال واحد بس ليش فاهمين الفكرة بطريقة خطأ في هذا البلد (لا اتكلم عن الجميع أكيد) الأم المطلقة لماذا يجب عليها ان تتعذب وتعاقب وتُذل وتتبهدل وتتعلم درسًا وتتربى؟).

وختمت أنجيلا بعبارة موجهة لوائل كفوري: (الطلاق مش حرب ولا تحدّي.. ام ولادك مش عدوتك)، لكنها حذفتها لاحقاً دون أن يتضح السبب.

نفقة بنات وائل كفوري غير كافية

وسبق أن هاجمت أنجيلا بشارة، وائل كفوري بسبب قيمة النفقة التي تتلقاها لطفلتيها ميشيل وميلانا منه، مؤكدة أنها غير كافية.

و نشرت أنجيلا في فبراير الماضي صورة الشيك الذي يكشف قيمة النفقة التي تتقاضاها من وائل كفوري، مبينة أنه لم يحتسبها على سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان والذي لا تتجاوز قيمته 10% من السعر الحقيقي.

واعترضت أنجيلا بشارة بشكل واضح على احتساب النفقة المخصصة لابنتيها بالدولار على سعر الصرف الرسمي.

اقرأ أيضاً: أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تلفت الأنظار بدون ماكياج (شاهد)

ويُظهر الشيك الذي تلقّته أنجيلا من وائل أمس الخميس، بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية كنفقة شهرية لابنتيهما التي تبلغ 4000 دولار، مبدية استغرابها من احتساب الدولار على سعر 1500 ليرة، في حين لامس سعر الصرف في السورق السوداء حاجز الـ18000 ليرة لبنانية.

هجوم ودفاع!

ويبدو أن أنجيلا قد تعرضت لانتقادات وهجوم متابعيها، وهو الذي يفسره ردها في وقت لاحق عليهم حين كتبت: (وقت الأم هي اللي بتدفع اشتراك الكهربا والموتور والمي والانترنت والمازوت والصيانة والأدوية والحكما ونشاطات الولاد اليومية وملابسهن والتوصيلات وغيرها، لأ أكيد ماراح يكفوا).

وتابعت موجهة رسالتها لمتابع اتهمها بأنها مريضة وتبحث عن الاهتمام فقط: (كنت بفضل تعيد حساباتك قبل ما تتفلسف).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك