جيني إسبر تهاجم أصالة: “ليست وفيّة لبلدها ولن أطلب من الرئيس مسامحتها”! (شاهد)

هاجمت الممثلة السورية جيني إسبر، مواطنتها الفنانة أصالة نصري، بسبب موقف الأخيرة من الأزمة القائمة في سوريا منذ سنوات.

أصالة ليست وفية لبلدها

وقالت جيني إسبر أثناء استضافتها في برنامج (المواجهة) على فضائية (إل بي سي): ( أنا ليس لدي موقف تجاه اصالة، وهذا حقها وقرارها، ولكنني أرى أنها ليست وفية لبلدها).

وتابعت جيني: (كل إنسان حر في قراره، قد أكون معارضة للنظام السوري، ولكن لا يوجد داعي أن أشهر بهذا الأمر، وهو ما فعلته اصالة في بداية الأزمة).

واتهمت جيني، اصالة بالتناقض مؤكدة أن هذا ما أثار فزع الناس منها، وقالت: (رغم أن أصالة من فترة قصيرة كانت مؤيدة، هذا الأمر جعل الناس تقلق منه، أنها كانت مؤيدة للعظم، وفجأة أصبحتي معارضة!).

جيني إسبر: هذا ما سأطلبه من الرئيس

وحين سألها مقدم البرنامج اللبناني ردولف هلال: (هل تطلبي من الرئيس أن يسامح اصالة، ويقول لها تفضلي على بلادك، والشام اشتاقت لك كما اشتقتي لها؟)، أجابت جيني: (أنا دائما مع إعطاء الإنسان فرصة ودائماً مع المسامحة، ونبقى أهل بلد واحدة مهما بعدنا ومهما تشتتنا، إلا الناس الذين أذوا وقتلوا).

وتابعت: (ولكن إذا طلبت شيء من الرئيس، سأخبره أن هناك أشياء أكثر أهمية من موضوع أصالة ولن أذكر سيرتها).

وترى جيني أنه كان بإمكان اصالة البقاء في سوريا، وأن تعيش الأزمة كما بقيت هي وعاشتها، وكما بقي كل الناس وعاشوها، حتى لو كانت معارضة بحسب تعبيرها.

رسالة لأصالة

موضحة: (ها هي في الخارج ماذا قدمت وماذا فعلت للمعارضة؟ من قبل كانت تغني للرئيس، والناس تتبنى مواقفها وتتبعها، وفجأة أصبحت معارضة، والناس تبعتها أيضاً، هذا ما يسمى بسياسة القطيع للأسف، لكنها فعلياً لم تقدم شيئاً للمعارضة).

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ووجهت جيني إسبر رسالة لأصالة قالت فيها: (على المستوى الشخصي لا يوجد بيني وبينها ضغينة، وكفنانة أحبها وكنت أتمنى أن يكون الصوت الرائع الذي تمتلكه لبلدنا وضمن أراضينا).

سوزان نجم الدين سبقتها

ولم تكن جيني إسبر أول فنانة سورية تصف اصالة بالخائنة والتي هاجمت الرئيس بشار الأسد، وبالمقابل أعلنت دعمها الكامل للثورة السورية، حيث تجاهلت سوزان الحديث عن أصالة أثناء استضافتها في برنامج (واحد من الناس) الذي يقدم على قناة (الحياة) الفضائية، قبل أعوام.

وأثناء نقاش مقدم البرنامج الإعلامي عمرو الليثي، كشفت نجم الدين أن الفنانة أصالة (خائنة للوطن)، مشيرة إلى أن سوريا أعطتها الكثير، وليس الرئيس بشار الأسد.

ودعت نجم الدين الفنانة اصالة أن تنزل إلى الشارع السوري، وتقابل الجماهير السورية الرافضة لمواقفها.

كل ذي عاهة جبار

كذلك الفنانة ميادة الحناوي التي قالت في تصريحات صحفية، إن هناك فنانون سوريون (ما مالهمش خير فى بلدهم ومنهم أصالة اللى ما له خير فى بلده ما له خير في أحد، لأنها ارتمت في أحضان قطر، ولا تعترف أنها سورية، لأنها حصلت على خمس جنسيات أخرى).

وعن قول البعض انها تغار منها وهذا سبب انتقادها لها قالت الحناوي: (لا أغار منها، فهى لا تعجبني صوتاً وشكلاً وموضوعاً، وهى تقول عني أنني متصنعة ويا ريت توصل لي، بل هي المتصنعة وهذا يظهر جيداً عندما تتحدث وتقول بابا، وهاجمت الرئيس الذي عالجها وساندها كثيرا وكانت مستفيدة من سوريا لكن الآن أصبحت مستفيدة أكثر لأن عملة الدولار أفضل من الليرة، وبالفعل كل ذي عاهة جبار).

جورج وسوف عن أصالة: فاجرة

كما شنّ الفنان جورج وسوف، هجوماً لاذعاً على أصالة نصري، ناعتاً إيّاها بصفات حادّة.

وقال (وسوف) قبل أعوام في مقطع فيديو قصير نشرته صفحة قناة (التاسعة) التونسية، إن أصالة: (فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا).

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وردّت أصالة آنذاك على كلام (وسوف) بتغريدة على حسابها الرسمي في (تويتر) وقالت: (لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط، كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق).

لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولاأقوى على جرحه فقط كان صديقاً لأغلى ماعندي(بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق. — Assala (@AssalaOfficial) January 15, 2017

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