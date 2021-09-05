وصف النادي وجماهيره ب “النازيين” .. الأهلي المصري يناقش رفع شكوى ضد إعلامي مشهور

ناقش نادي الأهلي المصري التحرك قانونيًا ضد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بعد خروجه في برنامجه على قناة القاهرة والناس ووصف نادي المارد الأحمر وجماهيره بالنازيين.

الأهلي المصري والتحرك القانوني

وأفاد النادي الأهلي المصري في بيان نشره مساء يوم السبت الماضي، جاء فيه: ” عقدت اللجنة القانونية بالنادي اجتماعًا مطولاً استعرضت خلال التجاوزات التي جاءت على أحد الإعلاميين وخروجه عن النص وتشبيه النادي الأهلي وجماهيره بالناديين”.

🔴| مجلس الإدارة يناقش غدًا توصية اللجنة القانونية بشأن تجاوزات أحد الإعلاميين ضد النادي وجماهيره pic.twitter.com/xp3i8gzAYt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 4, 2021

وأردف البيان، ” في ضوء المناقشات، قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس الإدارة في النادي خلال اجتماع اليوم الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات”.

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إبراهيم عيسى ووصف الأهلي وجماهيره بالنازيين

ووصف الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه “حديث القاهرة”، بأن شعار الأهلي فوق الجميع الذي يردده جماهير فريق الأهلي بأنه تعبير هتلر ونازي، ومقتبس من شعار ألمانيا فوق الجميع وفق قوله.

ابراهيم عيسى : الأهلي فوق الجميع ده تعبير " نازي " !#حديث_القاهرة يومياً الساعة 9 مساءً حصريا علي#القاهرة_والناس pic.twitter.com/nEBLYJJ2EQ — القاهرة والناس (@alkaherawalnas) September 2, 2021

وجاءت تصريحات الإعلامي عيسى في حلقة خرج بها في برنامجه يوم الخميس الماضي، والتي تطرق في تلك الحلقة إلى ظاهرة التعصب الرياضي، إلى جانب حديثه عن شعار نادي الأهلي الذي يردده جماهيره ” الأهلي فوق الجميع”.

وطالب الإعلامي المصري عيسى، بضرورة فهم المعنى الحقيقي للمصطلح قبل استخدامه من قبل جماهير نادي الأهلي.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة ال13 في تاريخه والمرة الأولى بعد غياب ل6 سنوات، وخسارة الأهلي الدفاع عن لقبه السابق بعد تصدر الفريق البيضاوي صدارة الترتيب برصيد 80 نقطة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل موعد كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي في العاصمة القطرية خلا الفترة ما بين 24-26 من شهر ديسمبر/ كانون الأول مع نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن نادي الأهلي عقد عدد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوف دفاعه وهجومه خلال المنافسات المقبلة، من أبرزهم كريم فؤاد وحسام حسن وميرسي تاو.

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