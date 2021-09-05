هل تركت دنيا بطمة الغناء وتحولت لعرض الأزياء؟ شاهد إطلالتها الجديدة بالأحمر الناري

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى جلسة تصوير جديدة، بفستان أحمر ناري.

صورة كل نصف ساعة!

وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، بوجهها الجديد، وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، وبفتحة جانبية تكشف جزءاً من ساقها.

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وتركت دنيا بطمها شعرها منسدلاً، بينما وضعت قبعة صيفية على رأسها في بعض الصور، مستكملةً إطلالتها بحذاء فضي مفتوح.

وعلقت دنيا على الصور بالقول: (مرحباً جميعاً، أتمنى لكم يوماً سعيداً).

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وانتقد الجمهور تحول دنيا بطمة للإعلانات وعرض أزياء العلامات التجارية، وسخروا من كثرة ظهورها على السوشيال ميديا لاستعراض جسدها وليس أعمالها الفنية.

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وجاء في التعليقات: (ماذا يستفيد المجتمع من رؤية وجهك كل نصف ساعة؟).

وسخر آخر: (نفس اللبسة والوجه كل مرة يتبدل ).

وشبهها آخر بالمطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، وذلك في إشارة لعمليات التجميل التي أجرتها مؤخراً وغيرتها بشكل كامل، وكتب: (مايكل جاكسون 2).

وقبل أيام فقط، أثارت دنيا بطمة ضجة جديدة، وانتقادات حادّة من الجمهور لها، بعد نشر صور لها وهي ترتدي قميصاً ابيض اللون بأكمام طويلة، فيما ارتدت “شورت” قصير للغاية، بدا للبعض وكأنها عارية من الأسفل وهي جالسة على أريكة.

وعبّر الجمهور عن دهشتهم من ملامح دُنيا بطمة في اطلالتها الجديدة، مؤكدين ان عمليات التجميل قلبتها رأساً على عقب.وفق تعبيرهم

وجاء في التعليقات على صور دُنيا بطمة الاخيرة: “كيف انفجرتي هيك فجأة؟”. وقال آخر: كل يوم وجه ؟ وكتب ثالث: “الحشمة والحياء انقرضت من على وجه الأرض اللهم سترك”

ووصفتها متابعة بالعجوزة وقالت: “بهدلتي روحك”. بينما وصف البعض صور دنيا بالشورت بالفضيحة واتهموها بتشويه صورة الفتيات المغربيات؛ لجرأة اطلالاتها.

دنيا بطمة قبل وبعد وضع المكياج

وكانت الفنانة المغربية قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

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وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

ودائماً ما تتعرض دُنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

وكان آخر إطلالات دُنيا بطمة بقميص قصير مفتوح باللون البينك، وتعمدت إظهار مفاتنها بشكل فاضح. وتعرضت دُنيا بطمة لهجوم متابعيها بعد نشرها الصور، مشيرين إلى أنه لا هدف من نشر هذه الصور الفاضحة سوى إثارة الجدل وزيادة متابعيها بأسلوب رخيص.

شقيقة دنيا بطمة تتحول لبسمة بوسيل

وفي سياق آخر، نشرت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، صوراً لها، بعد وضعها المكياج، الأمر الذي دفع المتابعين للقول بأنها أصبحت نسخة من مصممة الازياء بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

وكانت ابتسام بطمة قد عادت إلى استعراض جسدها بطريقة جريئة، بمشاركة ابنتها المراهقة لينا هذه المرة.

ونشرت ابتسام بطمة صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بابنتها لينا التي ظهرت بهوت شورت أبيض، بينما ظهرت والدتها بشورت أسود، وتيشرت أبيض طويل.

وعلقت شقيقة دنيا بطمة على الصورة قائلة: (حياتي).

ونشرت لينا نفس الصور عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت في إحدى الصور برفقة غزل، ابنة دنيا بطمة.

وسبق أن ظهرت لينا مع خالتها دنيا، أثناء تواجد والدتها في السجن بتهمة التشهير بالفنانين في قضية (حمزة بيبي مون). وظهرت المراهقة في مجموعة صور نشرتها دنيا وهي ترتدي قفطاناً أنيقاً ومزركشاً برفقة بنات خالتها.

ابتسام بطمة ولحظات خاصة مع زوجها

وكانت ابتسام بطمة قد أثارت موجة غضب قبل أيام بنشرها صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة.

وظهرت ابتسام بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح على غرار شقيقتها.

وفي صور أخرى، ظهرت شقيقة الفنانة المغربية بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

وجاءت هذه الصور بعد يوم واحد فقط من نشر ابتسام بطمة صوراً وهي تتبادل القبلات مع زوجها واستعرضت جسدها وهي ترتدي “شورت” امام المرآة.

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