“هاتريك” غاريث بيل التاريخي ينقذ المنتخب الويلزي من الخسارة أمام بيلاروسيا (فيديو)

قاد النجم الدولي الويلزي غاريث بيل ومهاجم فريق ريال مدريد 31 عامًا، إلى تحقيق الفوز على نظيره منتخب بيلاروسيا بهاتريك تاريخي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هاتريك غاريث بيل في شباك بيلاروسيا

وسجل الويلزي بيل أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه بيلاروسيا في الدقيقة الخامسة عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة ال69 عاد بيل ليسجل هدفه الثاني في المباراة عبر ضربة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها في منتصف الشباك هذه المرة بطريقة رائعة.

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وجاء هدف الهاتريك الثالث في هجمة مرتدة للفريق في الدقيقة ما قبل نهاية المباراة، سجلها بيل في زاوية صعبة على حارس مرمى بيلاروسيا الذي فشل في التصدي لها.

WALES WIN AT THE DEATH WITH BALE'S HAT TRICK GOAL 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 !!! pic.twitter.com/FPjOSitD75 — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021

ويعد الهاتريك التاريخي للنجم الويلزي غاريث بيل على صعيد مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده، الأول له بعد ثلاثة سنوات.

هدفي منتخب بيلاروسيا

وأحرز منتخب بيلاروسيا الهدف الأول في الدقيقة ال29 عن طريق فيتالي ليساكوفيتش عبر ركلة جزاء تحصل عليها، ليسددها اللاعب بقوة في شباك مرمى منتخب الويلزي.

➖غاريث بيل 𝗚𝗮𝗿𝗲𝘁𝗵 𝗕𝗮𝗹𝗲 يسجل هاتريك ⚽⚽⚽ لمنتخب بلاده ويلز 𝗪𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗧𝗲𝗮𝗺 و يقودهم لفوز على بيلا روسيا بنتيجة 𝟯/𝟮 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟮… pic.twitter.com/sgJZJms3sG — Ecrivain Adel (@EcrivainAdell) September 5, 2021

وفي الدقيقة ال30 سجل بافل سيدكو الهدف الثاني لمنتخب في اللقاء، سجلها بطريق جميلة على يمين حارس المنتخب المنافس، وقد انتهى المباراة المثيرة بين المنتخبين بفوز المنتخب الويلزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيلة منتخب ويلز

ودخل المدرب البريطاني روبرت بيج، في تشكيلة أساسية في مواجهة منتخب بيلاروسيا، حيث تواجد في حراسة المرمى داني وارد.

وفي دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: بن دافيس، نيكو ويليامس، كونور روبرتس، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: آرون رامزي، إيثان أمباديو، جو ألين، هاري ويلسون.

⚽⚽⚽ @GarethBale11

🎩 بيل يقود ويلز للفوز على بيلاروسيا بثلاثية!!!#WCQ — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 5, 2021

أما في هجوم الفريق جاء كلاً من: غاريث بيل، كيفر مولر، دانيال جيمس.

وسيواجه المنتخب الويلزي المباراة القادمة أمام منتخب إستونيا ضمن مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب الويلزي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق أربع نقاط عن المتصدر منتخب بلجيكا المتصدر برصيد 10 نقاط.

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