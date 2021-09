“هاتريك” غاريث بيل التاريخي ينقذ المنتخب الويلزي من الخسارة أمام بيلاروسيا (فيديو)

قاد النجم الدولي الويلزي غاريث بيل ومهاجم فريق ريال مدريد 31 عامًا، إلى تحقيق الفوز على نظيره منتخب بيلاروسيا بهاتريك تاريخي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وسجل الويلزي بيل أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه بيلاروسيا في الدقيقة الخامسة عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة ال69 عاد بيل ليسجل هدفه الثاني في المباراة عبر ضربة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها في منتصف الشباك هذه المرة بطريقة رائعة.

وجاء هدف الهاتريك الثالث في هجمة مرتدة للفريق في الدقيقة ما قبل نهاية المباراة، سجلها بيل في زاوية صعبة على حارس مرمى بيلاروسيا الذي فشل في التصدي لها.

WALES WIN AT THE DEATH WITH BALE'S HAT TRICK GOAL 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 !!! pic.twitter.com/FPjOSitD75

— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021