“مجتهد” يفجر مفاجأة بشأن الصاروخ الذي ضرب الدمام ويكشف عن موقع إطلاقه

كشف المغرد الشهير “مجتهد” معلومات جديدة عن الصاروخ الذي استهدف مناطق الدمام بالمملكة العربية السعودية فجر اليوم، وتسبب في إصابة طفلين.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قالت فجر الأحد، إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية، و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية.

معلومات عن الصاروخ الذي ضرب الدمام أمس👇🏿 – المعلومات أمريكية سلمت للسعودية

– صاروخ مجنح موجه يطير على ارتفاع منخفض

– أطلق من جنوب البصرة

– من قبل العصائب التابعة لقيس الخزعلي

– عراقي التصنيع بتقنية إيرانية

– إنتاج مصانع الأسكندرية جنوب بغداد التي تسيطر عليها الميليشيات — مجتهد (@mujtahidd) September 5, 2021

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إنه بناء على معلومات أمريكية سلمت للسعودية، فإن الصاروخ الذي سقط بالدمام مجنح موجه يطير على ارتفاع منخفض.

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وزعم المغرد السعودي الشهير أنه أطلق من جنوب البصرة، من قبل العصائب التابعة لقيس الخزعلي.

وتابع موضحا أن الصاروخ عراقي التصنيع بتقنية إيرانية، وهو من إنتاج مصانع الإسكندرية جنوب بغداد التي تسيطر عليها الميليشيات، حسب وصفه.

وفي تغريدة أخرى قال “مجتهد” إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجه الإعلام بتقليل الحديث عن الموضوع بعد الإحراج الشديد الذي أصيب به.

ابن سلمان وجه الإعلام بتقليل الحديث عن الموضوع بعد الإحراج الشديد الذي أصيب به حيث ظن بغبائه المعروف أن نشاطه السياسي والإعلامي الأخير في كسب شيعة العراق يسير بالاتجاه الصحيح — مجتهد (@mujtahidd) September 5, 2021

“حيث ظن بغبائه المعروف أن نشاطه السياسي والإعلامي الأخير في كسب شيعة العراق يسير بالاتجاه الصحيح”، ـ يقول مجتهد ـ

صاروخ الدمام أصاب طفلين

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيانها، أن صاروخ الدمام أصاب طفلين، فيما تضرر 14 منزلا بعد اعتراض الصواريخ الباليستية على حي ضاحية الدمام شرقي السعودية.

كما وعدت وزارة الدفاع السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضي المملكة ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات، حسب تعبيرها.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه في تويتر عن “بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.”

بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 5, 2021

القنصلية الأمريكية تحذر رعاياها

في سياق متصل، حثت القنصلية الأمريكية في منطقة الظهران، شرقي السعودية، رعاياها في عدة مدن بالمملكة على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع هجمات.

وأوضحت القنصلية في بيان أن “تقارير وردت عن هجوم أو انفجار صاروخي محتمل مساء، السبت، في منطقة المدن الثلاث الظهران والدمام والخبر (المنطقة الشرقية)”.

ودعت القنصلية “المواطنين الأمريكيين على مراجعة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند وقوع هجوم والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية بالمستقبل”، حسب البيان ذاته.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إسقاط عدّة طائرات مسيّرة اطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في المملكة العربية السعودية .

ونهاية الشهر الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن، إصابة 8 أشخاص في هجوم ثان شنته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة على مطار أبها جنوبي غرب السعودية خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف في بيان، أن “الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي”.

وأشار إلى “وجود 8 إصابات وفقا للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا، إضافة إلى تضرر طائرة مدنية”.

ولفت البيان، إلى أن هذا الهجوم هو “الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة”، معتبرا أن ذلك “يمثل جريمة حرب”.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بمساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها، داعية جماعة الحوثي اليمنية إلى “وقف العنف” والمساعدة في إنهاء الصراع ببلادها.

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