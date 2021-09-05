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السلطات البرازيلية توقف مباراة منتخب الأرجنتين والبرازيل بسبب مخالفة إجراءات كورونا

” قمة التهريج”.. تعليق مباراة منتخب البرازيل والأرجنتين بعد انطلاقتها بدقائق (شاهد)

في كتب وطن

أوقفت السلطات الصحية البرازيلية مباراة قمة الكلاسيكو بين منتخب البرازيل ونظيره الأرجنيتين بعد دقائق قليل على انطلاقتها، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بسبب مخالفة قواعد البرتوكول الخاصة بوباء فيروس كورونا.

تفاصيل توقيف مباراة منتخب البرازيل والأرجنتين

وبدأت الحادثة بين منتخب البرازيل والأرجنتين بعد 5 دقائق على بدء المباراة بين المنتخبين، اقتحام أحد المسؤولين في وزارة الصحة البرازيلية الذي طلب من 4 لاعبين من منتخب الضيف الأرجنتين مغادرة الملعب لمخالفتهم قواعد وتعليمات وباء فيروس كورونا “كوفيد 19” والذهاب للحجر الصحي.

مغادرة لاعبو منتخب الأرجنتين

وعقب ذلك الحادث الغريب في عالم كرة القدم المستديرة، غادرة لاعبو منتخب الأرجنتين “التانغو” أرضية الملعب إلى غرفة ملابسهم، بعد توقف المباراة بعد دقائق من انطلاقتها بين كلا المنتخبين.

من جانبه، قالت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن السلطات البرازيلية التفاوض مع مسؤولي الأرجنتين قبيل المباراة يوم أمس الأحد، من أجل توقيف 4 لاعبين وإلزامهم بالحجر الصحي، لكنهم رفضوا، وقاموا بحبس أنفسهم داخل غرفة الملابس قبل أن يدخلوا الملعب.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” قرر رسميًا تعليق المباراة القمة بين البرازيل والأرجنتين، عقب تدخل السلطات الصحية البرازيلية.

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وبين الاتحاد في بيان صحفي له، جاء فيه: ” بقرار من حكم المباراة، توقفت المباراة التي نظمها الاتحاد الدولي (الفيفا)، والتي ستحدد الخطوات الواجب اتباعها”.

وكشفت شبكة سكاي نيوز، بأن تلك الحادثة جاءت بعد أيام بين الجدال والمفاوضات، بعد طلب السلطات البرازيلية رفض مشاركة أي لاعب أرجنتيني قادم من دولة إنجلترا المصنفة باللون الحمراء، نظرة للإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات والتي تصل ل10 أيام داخل الحجر الصحي.

وبينت الشبكة، أن اللاعبين الأرجنتينيين الأربعة التي طالبت السلطات الصحية البرازيلية مغادرتهم أرضية الملعب على الفور، وهم الحارس إيميليانو مارتيينيز.

والمدافع كريستيان روميرو، ولاعبي خط الوسط إيميليانو بوينديا وجوفاني لوسيلسو، ومشاركة ثلاثة منهم في التشكيلة الأساسية في المباراة.

ترتيب منتخب البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع صدارة المجموعة منتخب البرازيل ” السامبا” برصيد 21 نقطة، بينما يحتل منتخب الأرجنتين ” التانغو” في وصافة الترتيب برصيد 16 نقطة خلال منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال كأس العالم 2022.

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