قبل حذفها .. تغريده مدرب برشلونة تثير موجة من السخرية عبر السويشال ميديا (صورة)

أثار تغريده مدرب فريق برشلونة الهولندي رونالد كومان 58 عامًا، التي نشرها اليوم الأحد عن طريق الخطأ من المسلسل المتحرك الشهير المعروف ب “Peppa Pig” عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدرب برشلونة كومان وحذف التغريده

وحظيت تلك التغريده التي نشرها المدرب الهولندي كومان موجة من السخرية والضحك قبل أن يقوم بحذفها من على حسابه، حيث نالت على إعجاب 1700 شخص، و989 تعليقًا، وإعادة نشر التغريده 612 شخص في غضون ساعات قليلة على نشره.

🚨 مدرب برشلونة رونالد كومان قام بتغريدة لرابط يخص برنامج الأطفال Peppa Pig 😬 يبدو أن جهازه تحت خطر أطفاله أحيانًا 👶🏻🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/22NAX2pxIg — E P L W O R L D (@EPLworld) September 5, 2021

المسلسل الكارتوني

ويعد مسلسل “Peppa Pig” من المسلسلات المتحركة التلفزيونية المشهورة في بريطانيا والتي تستهدف فئة الأطفال ما قبل مرحلة المدرسة، وهو من إخراج وإنتاج أشيلي بيكر ديفيز بالتعاون مع إنتيرتيمنت ونيكجو نيور والقناة الخامسة البريطانية.

Куман по ошибке опубликовал в соцсети серию «Свинки Пеппы» 😆 Теперь весь мир гадает, что же на самом деле хотел запостить тренер «Барсы». Есть варианты? 🤔https://t.co/eAHLuDavL4 📷 Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/Getty Images pic.twitter.com/62HJMm5WA9 — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

ويتحدث المسلسل الكارتوني المتحرك عن حكاية أنثى الخنزير مع عائلتها وأقرانها، وقد تم نشره في شهر مايو عام 2004، وهي عبارة عن مسلسل من الأجزاء لهذا المسلسل المتحرك تبث عبر القنوات التلفزيونية البريطانية.

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ويعرض هذا المسلسل في 180 مكان في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وفي عام 2019 استحوذت شركة هاسبرو على إنتيرتينمنت، بما ذلك امتلاكه حقوق الملكية لسلسلة المسلسل الكارتوني المتحرك “بيبا بيج” الذي وصلت قيمة إيراداته إلى 3.8 مليار دولار أمريكي.

ترتيب الدوري الإسباني مع برشلونة

ويتربع صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري الإسباني فريق ريال مدريد برصيد 7 نقاط، بينما يليه في الترتيب فريق إشبيلية وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بنفس الرصيد من النقاط مع الفريق الملكي.

وفي المركز السادس جاء فريق مايوركا كذلك بنفس النقاط مع المراكز السابقة، يليه في سابع الترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 6 نقاط.

آخر تغريدة لـ رونالد كومان في التويتر، تم حذفها سريعا! 😂 يمكن أن جهازه استحوذ عليه أطفاله! 🙃 pic.twitter.com/EsP0s5lhOp — Héro Football (@HeroFootball__) September 5, 2021

وآتى في المركز الثامن فريق أوساسونا بفارق نقطة واحدة برصيد 5 نقاط، بينما في عاشر الترتيب جاء فريق راديو فاليكانو برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق فياريال بنفس النقاط.

يليه على الترتيب فريق قادش وليفانتي وريال بتيس وإلتشي وإسبانيول وغرناطة برصيد نقطتين، أما سلتا فيغو برصيد نقطة وحيدة.

وفي أدنى الترتيب جاء كلاً من، فريق خيتافي وألافيس بدون أي من النقاط خلال منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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