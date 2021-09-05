رسالة السياسي الكويتي ناصر الدويلة لـ محمد بن سلمان:”لابد من التوقف”

وجه السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، عضو مجلس الشورى السابق، رسالة ومناشدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لإنهاء حرب اليمن لوقف نزيف الدم اليمني وكذلك خسائر المملكة الفادحة ووقف الصواريخ التي باتت تهدد أمن المملكة.

وقال ناصر الدويلة في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن):”رسالتي الى سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتكن لسموك مبادرة تنهي الحرب في اليمن بأقل الخسائر.”

رسالتي الى سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتكن لسموك مبادرة تنهي الحرب في اليمن باقل الخسائر تقوم على دعم الحكومة الشرعية وخروج قوات التحالف من اليمن و منح الرئيس عبد ربه حرية اختيار مقر جديد لحكومته في المنفى و ستنتهي الحرب سلما بين اليمنيين و يتوقف نزيف مؤلم آن له ان يتوقف — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 5, 2021

وأوضح الدويلة أن هذه المبادرة “تقوم على دعم الحكومة الشرعية وخروج قوات التحالف من اليمن. ومنح الرئيس عبد ربه حرية اختيار مقر جديد لحكومته في المنفى وستنتهي الحرب سلما بين اليمنيين و يتوقف نزيف مؤلم آن له ان يتوقف.” حسب وصفه.

رسالة ناصر الدويلة إلى محمد بن سلمان

وشدد السياسي الكويتي على أن كل يوم يمر على الحرب تخسر السعودية أكثر دون أي أمل بهزيمة الحوثي.

كل يوم يمر على الحرب تخسر السعودية اكثر دون اي امل بهزيمة الحوثي اما ما تخشاه السعودية من عودة حزب الاصلاح للسلطة ان تركت اليمن فهذا قدر محتوم فقد عادت طالبان للحكم بعد عشرين عاما و الاصلاح ليسوا اعداء للسعودية و لم يصدر منهم اي تهديد لها و المواقف في اليمن لا علاقة لها بالمنطق — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 5, 2021

وتابع موضحا:”أما ما تخشاه السعودية من عودة حزب الإصلاح للسلطة إن تركت اليمن. فهذا قدر محتوم فقد عادت طالبان للحكم بعد عشرين عاما و الاصلاح ليسوا اعداء للسعودية. ولم يصدر منهم اي تهديد لها والمواقف في اليمن لا علاقة لها بالمنطق.”

واستطرد ناصر الدويلة:”خاضت السعودية حرب اليمن التي اعتقد البعض انها ستنتهي باسبوعين وانها لا شيء لكنها استمرت سنين وستستمر اكثر.”

خاضت السعودية حرب اليمن التي اعتقد البعض انها ستنتهي باسبوعين وانها لا شيء لكنها استمرت سنين وستستمر اكثر فالاكيد انه لن تستطيع قوات التحالف الخليجي حسم الحرب وان استمرت فستخسر دول الخليج اكثر لذلك لابد من التوقف و اعادة تقدير الموقف اليمن ارض عصية على غير اهلها فاتركوها لاهلها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 5, 2021

معتبرا أنه لن تستطيع قوات التحالف الخليجي حسم الحرب وإن استمرت فستخسر دول الخليج أكثر. لذلك لابد من التوقف وإعادة تقدير الموقف، حسب قوله مضيفا أن “اليمن ارض عصية على غير اهلها فاتركوها لاهلها”.

واختتم ناصر الدويلة تغريداته بالإشارة إلى أن إيران صعدت من ضغطها على السعودية بقصف المنطقة الشرقية بصواريخ بعيدة المدى وبطائرات مسيرة وسط عجز دولي عن فعل شيء.

صعدت ايران من ضغطها على السعودية بقصف المنطقة الشرقية بصواريخ بعيدة المدى و بطائرات مسيرة وسط عجز دولي عن فعل شيء و هي رسائل ايرانيه بما يمكن ان يحدث لو هوجمت ايران و ايا كان الامر فالحل الامثل هو خروج السعودية من اليمن و منح جيش الشرعيه حق ادارة المعركة دون وصاية احد ايا كان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 5, 2021

معتبرا ذلك “رسائل إيرانية بما يمكن أن يحدث لو هوجمت إيران وأيا كان الامر فالحل الامثل هو خروج السعودية من اليمن. ومنح جيش الشرعية حق ادارة المعركة دون وصاية احد ايا كان.”

صاروخ الدمام

وكانت وزارة الدفاع السعودية قالت فجر الأحد، إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية، و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيانها، أن صاروخ الدمام أصاب طفلين، فيما تضرر 14 منزلا بعد اعتراض الصواريخ الباليستية على حي ضاحية الدمام شرقي السعودية.

كما وعدت وزارة الدفاع السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضي المملكة ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات، حسب تعبيرها.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه في تويتر عن “بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.”

القنصلية الأمريكية تحذر رعاياها

في سياق متصل، حثت القنصلية الأمريكية في منطقة الظهران، شرقي السعودية، رعاياها في عدة مدن بالمملكة على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع هجمات.

وأوضحت القنصلية في بيان أن “تقارير وردت عن هجوم أو انفجار صاروخي محتمل مساء، السبت، في منطقة المدن الثلاث الظهران والدمام والخبر (المنطقة الشرقية)”.

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ودعت القنصلية “المواطنين الأمريكيين على مراجعة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند وقوع هجوم والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية بالمستقبل”، حسب البيان ذاته.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إسقاط عدّة طائرات مسيّرة اطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في المملكة العربية السعودية .

ونهاية الشهر الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن، إصابة 8 أشخاص في هجوم ثان شنته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة على مطار أبها جنوبي غرب السعودية خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف في بيان، أن “الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي”.

وأشار إلى “وجود 8 إصابات وفقا للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا، إضافة إلى تضرر طائرة مدنية”.

ولفت البيان، إلى أن هذا الهجوم هو “الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة”، معتبرا أن ذلك “يمثل جريمة حرب”.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بمساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها، داعية جماعة الحوثي اليمنية إلى “وقف العنف” والمساعدة في إنهاء الصراع ببلادها.

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