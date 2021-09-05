حنان ترك تتغزل بزوجها وتنشر صورتهما على الشاطئ (شاهد)

غازلت الفنانة المعتزلة حنان ترك زوجها رجل الأعمال محمود مالك عبر حسابها على موقع “إنستغرام”.

ونشرت حنان ترك صورةً لها وزوجها، على شاطئ البحر في أجواء رومانسية، وعلّقت بالقول: “لم تكن انتقاء يا حبيبي انت نعمه”.

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الجمهور يمتدح رومانسية حنان ترك وزوجها

وانهالت التعليقات التي تمتدح العلاقة بين حنان ترك وزوجها، متمنين لهما حياة هانئة.

وقال أحدهم: “ربنا يحفظكم من شر العين يارب و الحسد نصيحة بلاش صور و الكلام ده الناس عنيها وحشة هتحسدكوا و يارب لو سمحتم اللي يشوف صور من النوعية دي يقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عشان غصب عنك انت ممكن تحسد من غير متقصد”.

وكتب آخر من متابعي حنان ترك على انستغرام: “ماشاءالله بارك الله… أفخم وارقى زوجين .. جعلكم الله من الازواج السعداء في الدنيا والآخرة”.

وعلّق متابعة ثالث: “ما شاء الله الصورة تحفه مع غروب الشمس جميل ربنا يديم المحبه بينكم”.

ارتباط محمود مالك وحنان ترك

يُشار الى أن محمود مالك تزوج بالفنانة المصرية حنان تُرك بعد تصويرها لمسلسل الأخت تريز في عام 2012.

وكانت تدور قصة المسلسل حول العلاقة العميقة بين المسلمين والمسيحيين في المجتمع المصري.

وكان المسلسل يرصد الحقائق ويجسد كيفية التعامل بين أبناء الوطن الواحد المختلفين في الأديان.

ومعروف ان الفنانة حنان تُرك تزوجت قبل زوجها الحالي محمود مالك من 4 رجال هم: رجل الأعمال أيمن السويدي، خالد خطاب، هادي الباجوري، محمد يحيى.

حنان ترك تحسم الجدل حول عودتها إلى التمثيل

في منتصف يونيو2021، تصدر اسم الفنانة المصرية المعتزلة حنان تُرك، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد نشرها صورة جديدة حسمت الجدل المثار حول خلعها الحجاب قبل أيام.

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ونشرت ترك صورة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر) وهي مُبتسمة برفقة زوجها، وترتدي الحجاب ولا تضع أي مساحيق تجميل، وأرفقتها بتعليق: (نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك).

نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك 💖❤️ pic.twitter.com/ev6YwIzyL1 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 12, 2021

واعتبر متابعو ترك أن نشرها هذه الصورة، كان رداً غير مباشر على الفنانة المصرية منة شلبي، والتي نشرت قبل أيام صورة قديمة تجمعها بالفنانة المعتزلة.

وظهرت ترك مع منة شلبي في الصورة بلا حجاب، وعلقت منة: (وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب).

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

ولم تعترض ترك على الصور، فقد ردت على منة قائلة: (حبيبتي يا منجو … وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب).

حبيبتي يا منجو … وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب 🥰😍🙏 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 9, 2021

اعتزال حنان ترك

واعتزلت الفنانة حنان ترك، الفن في شهر أغسطس من عام 2012.

وأصدرت في حينه بيانا، من أجل إيضاح كافة الأسباب وقالت: (قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها).

ولفتت إلى أن (أخت تريز) هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين، والعمل تأليف بلال فضل وإخراج حسام الجوهري.

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