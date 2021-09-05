شاهد لحظة إسقاط صاروخ حوثي فوق سماء الدمام بالسعودية وإصابة طفلين

نشر ناشطون سعوديون، مقطع فيديو، يوثّق لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ حوثي وسقوطه في إحدى مناطق الدمام، ما ادّى لإصابة طفلين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية فجر الأحد إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية، و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية.

صاروخ الدمام يصيب طفلين

وأضافت أن طفلين أصيبا وتضرر 14 منزلا بعد اعتراض الصواريخ الباليستية على حي ضاحية الدمام شرقي السعودية.

كما وعدت وزارة الدفاع السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضي المملكة ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات، حسب تعبيرها.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه في تويتر عن “بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.”

بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 5, 2021

القنصلية الأمريكية تحذر رعاياها

في سياق متصل، حثت القنصلية الأمريكية في منطقة الظهران، شرقي السعودية، رعاياها في عدة مدن بالمملكة على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع هجمات.

وأوضحت القنصلية في بيان أن “تقارير وردت عن هجوم أو انفجار صاروخي محتمل مساء السبت في منطقة المدن الثلاث الظهران والدمام والخبر (المنطقة الشرقية)”.

ودعت القنصلية “المواطنين الأمريكيين على مراجعة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند وقوع هجوم والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية بالمستقبل”، حسب البيان ذاته.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اسقاط عدّة طائرات مسيّرة اطلقها الحوثيون باتجاه مناطق في المملكة العربية السعودية .

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ونهاية الشهر الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن، إصابة 8 أشخاص في هجوم ثان شنته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة على مطار أبها جنوبي غرب السعودية خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف في بيان، أن “الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي”.

وأشار إلى “وجود 8 إصابات وفقا للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا، إضافة إلى تضرر طائرة مدنية”.

ولفت البيان، إلى أن هذا الهجوم هو “الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة”، معتبرا أن ذلك “يمثل جريمة حرب”.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بمساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها، داعية جماعة الحوثي اليمنية إلى “وقف العنف” والمساعدة في إنهاء الصراع ببلادها.

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