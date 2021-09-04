هند صبري تتحدث عن معاناتها بسبب بلوغها مبكرا: (كرهت أنوثتي وهذه أصعب مرحلة بحياتي)

تحدثت الفنانة التونسية هند صبري لأول مرة عن فترة طفولتها في تونس، وأسرار أصعب ليلة في حياتها، ودخولها عالم الفن.

هند صبري: (عالم الفن غريب)

وقالت هند صبري خلال لقاءها في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج (السيرة)، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، إنها لم تخطط لأن تصبح ممثلة، بل كانت ترغب في أمور أخرى بعيدة عن الفن.

وتابعت: (مكنش فيا أي حاجة فنية تخلي حد ممكن يقولي أنتي هتطلعي ممثلة، لذلك اتعلمت إنه مهما خطط لنفسي في صدف بتيجي ترجعني لقدري).

وأشارت هند صبري إلى أنها دخلت عالم التمثيل في سن 13 عاما، مضيفة: (كان بمثابة عالم غريب في نظري ولا يشبه الواقع وفي نفس الوقت مقدرتش أندمج أوي فيه، فصرت عايشة بين عالمين متوازيين حتى الآن).

(أصعب مرحلة في حياتي)

ووصفت هند صبري فترة طلاق والديها بأنها أصعب مرحلة في حياتها، وقالت: (كنت وقتها في السنة الأخيرة من الثانوية العامة، وتحديدا قبل أسبوعين من امتحانات نهاية العام، ورجعت من المدرسة فلقيت أمي منهارة، وقالتلي أبوكي مش هيرجع البيت تاني، وانفصلنا خلاص، سكتت وما قلتش ولا كلمة).

وتابعت هند: (أي حد مكاني كان ممكن ينهار ويعيد السنة، لكني قفلت تماما أي مواضيع شخصية وقلت لنفسي أخلص امتحاناتي الأول، وفعلا أخدتها بامتياز وانهرت بعدها).

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واستطردت هند ما حدث بعدها قائلة: (أنا سكت سنين متكلمتش ومعلقتش على الموضوع، يمكن لسه من حوالي 3 أو 4 سنين قلت اللي كان جوايا ومقولتوش من أول يوم، قلت لوالدي إن المشكلة عمرها ما كانت في الانفصال في حد ذاته ولكن في ازاي بننفصل).

وأشارت هند إلى أن والدها بعد الانفصال سافر إلى فرنسا، ومن هناك حاول الاتصال بها مرارا، لكنها لم ترد عليه لمدة عامين متواصلين.

أول لقاء بعد سنوات

وتابعت: ( لما كبرت ونضجت بدأت أشوف الأمر من مفهوم أوسع، والدي كان صغير وقتها وكذلك والدتي، ودلوقتي أنا نضجت وبفهم وبعذر وفهمت الدنيا وإن مش كل حاجة فيها بتبقى بالورقة والقلم).

وعن أول لقاء بينها وبين أبيها بعد سنوات، قالت الفنانة التونسية: (اتقابلنا فى المطار وأول حاجة قلتها له وحشتني)، منوهة إلى أن علاقتها بزوجة أبيها ليست جيدة، وقالت: أنا وزوجة أبي مش أصحاب، وكنت هضايق لو أنجبت منه).

(أنا مش أنثى)

وعن مرحلة المراهقة فى حياتها قالت هند صبري: (رفضت أنوثتي وبدأت ألبس زي الرجالة حتى في حياتى الشخصية أنا مش أنثى ومش بحب حد يركز مع أنوثتي).

وأوضحت هند أن ملامحها تغيرت لأنثى فى سن صغيرة حين بلغت حين كان عمرها 13 أو 14 عامًا، وبدأ الرجال ينظرون إليها دون أن تعرف السبب.

وأضافت: (دخلت عالم السينما وكان عمري 13 عاما، وأول يوم تصوير ليا كنت مرعوبة، والعاملون في السينما لديهم نوع من الانفتاح، خفت أشتكي لأمي عشان متقوليش اقعدي في البيت).

نداهة مصر خدتني

وحول استقرارها بمصر في سن مبكرة، قالت هند: (من أول يوم جيت مصر مسمتهاش غربة، كنت الأول جاية على أساس همثل فيلم وارجع، لكن بعد سنتين أخدت قرار الاستقرار، في أماكن بتبقى مندوه لها.. وأنا نداهة مصر خدتني، أنا مقتنعة إن في نداهة أو ارتباط من نوع تاني بيني وبين مصر).

وتابعت: (أول ما جيت مصر الناس قالوا مين البنت اللى جاية تعمل المشاهد الساخنة دي، وده كان فرق كبير بين مجتمعي فى تونس ومصر وكان وقتها انتشر مصطلح السينما النظيفة، وكان لازم أراجع نفسي عشان مكنتش عارفة الفرق بين المجتمعين).

وكشفت هند أن المخرج داوود عبد السيد تحدث إليها بعد أن راجعت نفسها وقال لها: “يا هند أنتي استسلمتي ومش على نفس الفكر والحماس اللي جيتي بيه مصر).

قصص الحب في حياة هند صبري

وروت الفنانة التونسية قصة حبها لزوجها أحمد الشريف، مؤكدة أنها أحبته من قلبها وعاشت معه أفضل أيامها.

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وتابعت: (لما وافقت على الزواج من زوجي قلت له إنى اتخطبت مرتين ومش حابة أكرر الخطوبات الفاشلة، وإحنا دلوقتي متجوزين بقالنا 13 سنة وفيه تفاهم واحترام مابينا).

وأضافت: (مكنتش عايزة ارتبط بحد يخنقني ويكبتني أو يخليني أشيل المسئولية لأني نجمة والحمد لله لقيت المعادلة بتاعتي في زوجي أحمد الشريف والعلاقة بينا بدأت صداقة حب، ولما طلبني للزواج وافقت لأنه كان بيضحكني وانا نادر لما أضحك واستلطفته، ومش أي خفة دم تضحكني فهو شدني ليه وكمان لقيت فيه حاجات مناسبة، والحب الأعمي مش بيودي في حتة، وحبيته بعد لما استلطفته ولقيت فيه الحاجات المناسبة).

واستذكرت هند صبري قصة حب قديمة عندما وصلت لسن الـ 18 عامًا استمرت لنحو سنتين ونصف وانتهت قبل قدومها إلى مصر، مشيرة إلى أنه تمت خطبتها مرتين قبل زوجها الأول، من الفنان السوري باسل خياط والثانية كانت المنتج محمد حفظي.

ونفت هند صبري أنها لم ترتبط برجل تونسي بسبب الظروف التي حدثت من انفصال والدها عن والدتها، مؤكدة أن السبب كونها لم تعش في تونس وأن حياتها واستقرارها كانا في مصر.

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