نادية الجندي تثير الجدل بـ(الشورت) على البحر وسمية الخشاب أول المعلقين (شاهد)

أثارت الممثلة المصرية نادية الجندي، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها من الساحل الشمالي.

شورت جينز وحذاء شبابي

ونشرت نادية الجندي جلسة التصوير التي خضعت لها بعدسة المصور محمد رؤوف، عبر صفحتها الموثقة على (انستجرام) و(تويتر).

وما أثار صدمة المتابعين، هي ملابس نادية الجندي، والتي ارتدت شورت جينزوبلوزة بيضاء، وحذاء رياضي شبابي أبيض.

واستكلمت الجندي إطلالتها بمجموعة اكسسوارات، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وعلقت بالقول فقط: (جديد، صيف 2021، نادية الجندي).

سمية الخشاب: (القمر طلع)

وكان نجوم الفن من أول المعلقين، فكتبت سمية الخشاب لنادية: (أيوة بقى القمر طلع).

وعلقت التونسية درة رزوق، وروجينا بإيموجي قلوب تعبيراً عن حبهم للصور، بينما كتبت رانيا محمود ياسين: (قمر).

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أما الجمهور، فلم يصدق أن نادية بهذه الرشاقة والحيوية، خاصة أنها تجاوزت الـ81 من عمرها، فاتهموها باللجوء إلى برنامج تعديل الصور (الفوتوشوب)، لتبدو بهذا الشكل.

وسبق أن نشرت نادية الجندي عبر حسابها في انستغرام صوراً جديدة، بدت فيها بإطلالةٍ عصرية.

وظهرت الجندي في الصور وهي ترتدي بنطلون جينز ممزق من عند ركبتها، وبلوة بيضاء ضيقة، وفوقها جاكيت باللون الزهري .

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وهنأت نادية متابعيها بالعيد، وقالت إنها ستتواجد في دبي لحضور تكريهاي من مهرجان (اوسكار العرب)، جائزة المهرجان الشرفية يوم ١٩ مايو ٢٠٢١.

وعلقّ أحد المتابعين على الصور بقوله: (يحيي العظام وهي رميم).فيما قال آخر: (عايشة زمنها وزمن غيرها).بينما سخر ثالث: (الله ع الجكيت اكيد معها من عمر ال20).

وكتب احدهم لها: (السيده الثمانينيه متى تعقل وتعود إلى الله وتفكر بيوم القيامه والحساب).

نادية الجندي: دلال وسمير لن يتكرروا

وفي سياق آخر، نعت نادية الجندي زميلتها الممثلة الراحلة دلال عبدالعزيز، وقالت في حديث صحفي عنها: (دلال فنانة من فنانات الزمن الجميل الملتزمات، وبحب فنها جدا وهي كانت بتحترم جمهورها وعائلتها وكانت صديقة للجميع ومحبة للجميع).

وتابعت نادية الجندي خلال مداخلة مع برنامج (آخر النهار): (عمرنا ما سمعنا عنها مشاكل ولم تخض حروب أو صراعات من صراعات الوسط الفني زي كثير من الفنانات اللي كانت دائما في صراعات وتؤذي زملائهم).

واستطردت نجمة الجماهير: (دلال وسمير كانوا النسمة الحلوة والبسمة الحلوة في الوسط ودلال تحس إنها اختك أو حد من عيلتك، وسمير تحس إنه حد قريب منك ودي حقيقة).

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وتابعت: (دول من الفنانين القلائل اللي غيابهم فعلا خسارة كبيرة للوسط والفن ولزملاؤهم وعلشان تلاقي فنان وعلى خلق ده قليل جدا لما تلاقيه النهاردة، دلال وسمير كانوا على خلق علشان كده نظرة الحزن من الناس حقيقية، والناس حزنت عليهم بالفعل والجمهور ما ينضحكش عليه).

وختمت نادية كلامها بقول: (دلال وسمير عمرهم ما لبسوا ماسكات وكمان أولادهم متربيين على الخلق ده والفنانين دول مش هيتعوضوا تاني، لكن عاوزة أقول ان الفنان الحقيقي بتفضل سمعته خالدة وفنه باقي) .

أغرب معجب

هذا وقد تصدرت نادية الجندي قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات بحث “جوجل” قبل أشهر، وذلك بعد أحدث لقاء تلفزيوني لها، كشفت خلاله العديد من أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى.

وروت نادية الجندي قصة أغرب معجب لها والتي انتهت بالقبض عليه، وقالت: “كان هناك شخص مجنون. كان يقف ويخلع ملابسه في الشارع ويبدأ بالصراخ، يريد أن يراني، وفي النهاية أحضروا له الشرطة وأخذوه”.

وكشفت نادية الجندي في لقاءها مع برنامج “لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة “ON” الفضائية، وتقدمه الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”. أن اسمها في الأوراق الرسمية نادية عبدالسلام الجندي.

ورفضت نادية الجندي أن تناديها الدمية “كارو” بلقب “طنط”، وقالت: “قوليلي يا نونا، متقوليش يا طنط، اسم الدلع المفضل. لي هو نونا وهو يليق بشخصيتي، لأن الجبروت فقط يكون في الأفلام”.

كما رفضت نادية الجندي الكشف عن سنها الحقيقي، واكتفت بالقول: “أنا مواليد 24 مارس ولن أقول في أي عام. لأن العمر بالنسبة لي مجرد رقم فقط في الورق، وأنا من برج الحمل، وهو برج ناري، وعندما يغضب يكون في حالة صعبة”.

وأرغمت “كارو” نادية الجندي على تناول مصاصة، أثناء توجيه بعض الأسئلة لها، كما طلبت منها غناء أغنية “أنا بعشقك”. لميادة الحناوي والمصاصة داخل فمها.

قد أتزوج أصغر مني بهذا الشرط

وردت الجندي على بعض الأسئلة السريعة، وقالت: “أنا أمشي حافية على الأرض عادي وهذا صحي جدا، وخاف من الصرصار. وقد أتزوج رجلاً أصغر مني لو كنت أحبه”.

وتهربت نادية الجندي من الإجابة على الأسئلة في فقرة “سؤال وعقاب” في البرنامج، فاضطرت لتنفيذ كل العقوبات. فقامت بأداء وصلة رقص بلدي، وقامت بقرع الطبلة ولعب رياضة، وقامت بتقوير محشي، وأدت مشهد إغراء.

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