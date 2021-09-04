موعد مباراة منتخب مصر والغابون في تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022

يلتقي منتخب مصر أمام مضيفه منتخب الغابون مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب ” فرانسفيلي”.

موعد مباراة منتخب مصر والغابون

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين منتخب مصر ونظيره الغابون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا.

وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، والعراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل وقائع مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” ON TIME SPORTS” المصرية الراعي لبث مباريات تصفيات منتخب مصر في مونديال كأس العالم.

وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” ON TIME SPORTS” المعلق الرياضي المصري بلال علام، أيمن الكاشف.

🔴 المنتخب الوطني بالزي الأساسي أمام الجابون في الجولة الثانية لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/PBrotdLD3l — EFA.eg (@EFA) September 4, 2021

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في مواجهة قوية أمام المنتخب المستضيف الغابون، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: أيمن أشرف، أكرم توفيق، أحمد فتوح، أحمد حجازي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق.

🔴📸 صور من التدريب الأخير للمنتخب الوطنى قبل السفر لمواجهة الجابون في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬…(2)⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/eMRu53vK5X — EFA.eg (@EFA) September 3, 2021

بينما في هجوم الفريق للمنتخب سيكون كلاً من: محمد شريف، محمد صلاح، مصطفى محمد، وسيغيب عن المباراة رمضان صبحي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب الغابون

وسيعلب المدرب الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الغابون أمام منافسه الضيف منتخب مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى أنتوني مفا ميزوي.

#حسام_البدري مدرب منتخب #مصر يكشف عن محادثات جارية لتأمين مشاركة نجم الفراعنة #محمد_صلاح في مباراة الغابون ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بالرغم من القيود المفروضة في إنجلترا pic.twitter.com/F86YI7Pzmk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 31, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: برونو إكويل مانغا، جوهان أوبيانغ، لويد بالون، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: ماريو ليمينا، غويلور كانغا، إبراهيم ندونغ.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أوباميانج، أرون بوبيندزا، دينيس بوانغا.

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