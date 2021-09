محمد صلاح ينضم إلى منتخب مصر استعدادًا لمواجهة الغابون (صور)

التحق النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى صفوف تشكيلة منتخب مصر “الفراعنة”، بعد وصوله إلى دولة الغابون.

محمد صلاح والاستعداد لمواجهة الغابون

ويستعد المصري مع منتخب بلاده لمواجهة نظيره المستضيف لتلك المواجهة القوية الغابون، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

🚨 NEW: Mohamed Salah has joined Egypt for their World Cup qualifying match against Gabon, the Egyptian soccer association said on Saturday. #awlive [mail] pic.twitter.com/ol3F13cvzy — Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 4, 2021

ووصل صلاح إلى الغابون اليوم بعد وصول البعثة المصرية يوم أمس الأربعاء، حيث لم يتمكن من المشاركة في مواجهة منتخب أنغولا في بلاده مصر، نظرة للإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات البريطانية في إنجلترا على القادمين من الدول المصنفة بالعلامة الحمراء ومصر ضمن تلك الدول.

محمد صلاح وليفربول

وسبق وأن اعتذرت إدارة ليفربول قبيل انطلاق مباريات تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022، في رسالة وجهتها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الإجراءات التي تفرضها السلطات الحكومية في إنجلترا على القادمين من دولة مصر نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.

وتصل مدة الحجر الصحي التي تفرضها السلطات البريطانية إلى عشرة أيام على القادمين من الدول المصنفة بالحمراء، وهو ما يسبب في تراجع مستوى اللياقة عند اللاعب نتيجة قضائه تلك المدة دون ممارسة التمارين الرياضية وفق ما ذكره بيان الاتحاد المصري لكرة القدم.

Mohamed Salah records for Roma, LFC and Egypt: 56 G/A in 83 games for Roma (0.67)

173 G/A in 206 games for Liverpool (0.84)

64 G/A in 68 games for Egypt (0.94) ‘SyStEm PlAyEr’ apparently. 🤷🏻‍♂️🇪🇬👑 pic.twitter.com/bGs04pCEUM — Samue (@SamueILFC) September 3, 2021

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على أنغولا بهدف نظيف دون رد، سجل الهدف اللاعب محمد مجدي قفشة عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يمين شباك مرمى الضيف منتخب أنغولا.

منتخب مصر وعقد من الزمن

ويسعى منتخب مصر من تحقيق الفوز على منافسه المستضيف الغابون، من أجل التربع على المجموعة السادسة وتعزيز فرصته في حجز بطاقته الأولى المؤهلة لدور الحاسم في تصفيات مونديال كأس العالم لمونديال قطر.

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه على منصة “الانستغرام”، عن اعتزازه بالسنوات العشر التي قضاها مع المنتخب المصري “الفراعنة”.

وعلق صلاح على الصورة، قائلاً: “عشر سنوات وما زال العد”، في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع منتخب بلاده حتى الآن.

Mohamed Salah on Instagram. 10 years and counting… Egypt❤ pic.twitter.com/6FrS8odWgt — Bass (@lfcbass11) September 4, 2021

ومن المقرر أن يشارك صلاح في تشكيلة صفوف منتخب مصر “الفراعنة”، الذي سيواجه نظيره الغابون مساء يوم الأحد، في إطار منافسات قارة أفريقيا لتصفيات مونديال كأس العالم 2022.

