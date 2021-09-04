لبنان: مشاجرة فتيات وسط الشارع العام توقف حركة السير!

تداول نشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو، يُظهر مشاجرة فتيات وسط احد الشوارع في لُبنان .

وتسبب مشاجرة الفتيات في توقف الحركة المرورية، فيما كان المارّة يحاولون فض المشاجرة بين الفتيات .

هوشة بنات في احد شوارع لبنان ! pic.twitter.com/ufGoH4yaoU — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 3, 2021

لبنان .. حملة “تزوجني بدون مهر” تثير الجدل!

في سياقٍ منفصل، أطلقت فتيات لبنانيات حملة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل تحت عنوان “تزوجني بدون مهر”، هدفن من خلالها لحل أزمة العنوسة التي باتت تؤرقهم بشكل كبير.

وعن سبب الحملة، كشفت الفتيات المُشاركات فيها أن السبب، هو هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني والغلاء المعيشي الفاحش، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج، وإلى جانب المصاريف والنفقات الحياتية الأخرى.

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ويشار إلى أن لُبنان تتصدر قائمة البلدان العربية بأعلى معدل للعنوسة، إذ بلغت 85 بالمائة، حسب آخر الدراسات التي أجرتها وسائل إعلام غربية ومراكز أبحاث في العام 2018.

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