كويتية غير متزوجة تتخلص من رضيعتها برميها بجوار حاوية .. وغضب عارم!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر مولوداً حديثاً، داخل كيس، ألقته كويتية غير متزوجة، بجانب حاوية قمامة في ضاحية عبد الله المبارك، بمحافظة الفروانية في الكويت.

عاجل / وزارة الداخلية تضبط «أم الرضيعة» اللقيط وهي مواطنة في العقد الثالث وغير متزوجة ، حيث اعترفت بالتخلص من الطفلة بعد ساعات انجابها بالمنزل حيث ألقت الطفلة فجراً الى جوار الحاوية ودون مساعدة من أحد.

pic.twitter.com/fH5h2grAcI — المجلس (@Almajlliss) September 3, 2021

كويتية غير متزوجة .. أم الرضيعة!

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، لاحقاً وبعد تداول المقطع، ضبط “أم الرضيعة” اللقيط وهي مواطنة في العقد الثالث وغير متزوجة .

واعترفت بالتخلص من الطفلة بعد ساعات انجابها بالمنزل حيث ألقت الطفلة فجراً الى جوار الحاوية ودون مساعدة من أحد.

وأثار المشهد تعاطف المغردين مع الرضيعة من جانب، ومن جانب آخر نقمتهم على الأم وتصرفها، مطالبين بمحاسبتها .

وغرّد (مشعل): “ياااا رب أسترنا قسم بالله خبر يوقف شعر الجسم شصار بالدنيا شصار بقلوب الناس أشلون نمتي أشلون أكلتي وشربتي أم چذي تقطين بنتچ عند حاويه وتمشين تخيلي بعد سنين يصحى ضميرچ وين راح أتلاقينها حتى لو غير متزوجه يعني غلطتچ تتحملها الرضيعه هذي تزوجي اللي غلطتي معاه ولا سالفتچ هذي”.

ياااا رب أسترنا قسم بالله خبر يوقف شعر الجسم شصار بالدنيا شصار بقلوب الناس أشلون نمتي أشلون أكلتي وشربتي أم چذي تقطين بنتچ عند حاويه وتمشين تخيلي بعد سنين يصحى ضميرچ وين راح أتلاقينها حتى لو غير متزوجه يعني غلطتچ تتحملها الرضيعه هذي تزوجي اللي غلطتي معاه ولا سالفتچ هذي — مشعل 🇰🇼 (@az70016) September 3, 2021

وكتبت مغرّدة ثانية: “٩ شهور ببطنها وشلون طاوعها قلبها ترميها.. في ناس تتمنى الضنا.. وهاذي ترمي اللي من لحمها ودمها.. استغفر الله ربي لو نزلتها اهون من انه تقطها وتخليها تكبر وتعيش بذل وماتعرف أهلها لأنه المجتمع ماراح يرحمها..”.

اي والله… ٩ شهور ببطنها وشلون طاوعها قلبها ترميها.. في ناس تتمنى الضنا.. وهاذي ترمي اللي من لحمها ودمها.. استغفر الله ربي لو نزلتها اهون من انه تقطها وتخليها تكبر وتعيش بذل وماتعرف أهلها لأنه المجتمع ماراح يرحمها.. — ديسمبرية الهوى (@disambir__0) September 4, 2021

بينما غرّدت شهد الصالح: “لا حول ولا قوه الا بالله شنو ذنبه ايي على هالدنيا لا ام ولا ابو كفو !! يعني لا الهيس استرجل و ستر عليج ولا انتي حشمتي نفسج من الاول و فكرتي لي جدام اضعف الايمان لبسيه و دفيه و رضعيه و وديه مسجد ولا دار ايتام هذا اذا في ذره قلب ظلت !!!”.

لا حول ولا قوه الا بالله شنو ذنبه ايي على هالدنيا لا ام ولا ابو كفو !! يعني لا الهيس استرجل و ستر عليج ولا انتي حشمتي نفسج من الاول و فكرتي لي جدام اضعف الايمان لبسيه و دفيه و رضعيه و وديه مسجد ولا دار ايتام هذا اذا في ذره قلب ظلت !!! — م.﮼شهدالصالح (@shahad_al9ale7) September 3, 2021

جريمة تيماء

في سياقٍ منفصل، هزّت جريمة جديدة وقعت في منطقة تيماء، الشارع الكويتي، بعدما أقدم رجل من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، على نحر شقيقته بواسطة سكين في منزل الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن وكيل النيابة والأدلة الجنائية حضروا إلى المكان للمعاينة بعد بلاغ عن الجريمة.

وبالتحقيق الأولي مع أفراد الأسرة، أفادوا بأن القاتل احتجز الضحية داخل المنزل لأكثر من شهر بسبب خلافات بينهما، قبل أن يقدم على فعلته.

وعثرت الجهات الأمنية على فتاة غارقة في دمائها، بسبب جرح ناتج عن نحر في الرقبة، وخلال وجودهم، تقدم رجل إلى الأمنيين، اتضح أنه شقيقها، وقال أنا ذبحتها، وسلمهم أداة الجريمة وهي سكين.بحسب صحيفة الراي الكويتية

وتم رفع الجثة بأمر من وكيل النيابة، وأحيلت إلى الطب الشرعي، فيما جرى إحالة المتهم إلى التحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.

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فيما أكد مصدر أمني ان المتهم سيحال الى القضاء بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لافتا الى ان الضحية لم يسجل عليها من قبل أي بلاغات بالتغيب.

وتأتي هذه الجريمة بعد 24 ساعة على حادثة القتل التي شهدتها منطقة تيماء بمحافظة الجهراء فجر الأربعاء، وراح ضحيتها شاب كويتي برصاصة من مسدس رجل أمن.

وتعد الجريمة، الثالثة، التي تذهب ضحيتها امرأة خلال أسبوعين، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته في منطقة العارضية بواسطة سكين بتاريخ 27 من الشهر الفائت، وسبقه رجل آخر أطلق النار على قريبته (والدة طليقته) في منطقة الوفرة بتاريخ 24 من الشهر ذاته.

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