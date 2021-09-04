عمرو أديب يعتذر للبنانيين نيابة عن محمد رمضان بسبب فعلته الأخيرة بمرفأ بيروت!

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، مواطنه الفنان محمد رمضان مرة أخرى، وذلك بعد خضوع الأخير لجلسة تصوير على أنقاض مرفأ بيروت.

عمرو أديب: (ربنا يهديه)

وقال عمرو أديب: (الأستاذ الدكتور الفنان محمد رمضان عمل امبارح وأول امبارح شئ مؤلم للبنانيين وأثار استيائهم).

وتابع أديب خلال تقديمه برنامجه (الحكاية) عبر فضائية (إم بي سي مصر) : (محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان مما سبب إثارة اللبنانيين، وخد فوتو سيشن وركب أغنية من بتوعه، وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكانا للتصوير).

ووجه أديب اعتذاراً للشعب اللبناني كافةً وقال: (أنا بقدم اعتذاري للبنانيين عن اللي عمله، ليه بيعمل كدة، وهو فاكر أن العالم مقفول، وكأن محدش هيعرف أو هيسمع، وأن محدش هيقول حاجة.. ربنا يهديه).

وكان محمد رمضان قد فجر غضباً واسعاً بين اللبنانيين، بسبب صورة نشرها على حسابه على انستغرام وهو فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر والذي تعرض لانفجار كبير في الرابع من أغسطس 2020 وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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وانهالت التعليقات اللاذعة على محمد رمضان، وسط دعوات لنشر صوره والترويج لأعماله الفنية بعيدا عن خراب مدينة بيروت التي لم تنهض بعد.

زعيم التراند العبيط ،، #محمد_رمضان وقد حجبت عنه مؤخرا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة غير معروفة

الآن يأخذ له صورة "مميزة" أمام دمار #مرفأ_بيروت وما حمله من مآسي وأحزان

ماذا تنتظر من كائن بارد الاحساس، جاهل وزعيم بلطجة فنية في #مصر#لبنان #مصر #Lebanon #Egypt pic.twitter.com/aoHAYngY08 — ⁦⁦⁦⁦⁦⁦Riyadh A⁦ziz رياض عزيز 🌍 (@riyadh771) September 3, 2021

كلما اعتقدت أن محمد رمضان هبط إلى الدرك الأسفل يفاجئك أنه لا يزال لديه الكثير

هنا انفجر مرفأ بيروت وعائلات لم تعثر على أشلاء أولادها لتدفنها

وهنا سفير البلطجة يقف بكامل أناقته ويستعرض pic.twitter.com/lFdwPwfEsl — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) September 3, 2021

بدّك تغنّي وتتكرّم وتشكر، الخ

عمول يلّي بدّك يا

بس ما فيك تتصوّر بمسرح جريمة

وتحط أغاني إنت وعامل photoshoot بمطرح انقتل فيه أكتر من 200 شخص@Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/8qamMk0aFE — Mhّmd (@dankar) September 2, 2021

فى كدة؟؟؟. يبحث عن الترند بأى شكل وبأى ثمن. مرفأ بيروت بأن 💔😔😔😔 pic.twitter.com/0VYNGpL4sT — Ramy (@Ramy04440980) September 4, 2021

(لا أسمع نباح الكلاب)

من جانبه، نشر محمد رمضان على صفحاته الشخصية في “فيسبوك” و”إنستغرام”، مقطع فيديو يظهره نصف عار وهو يصطحب نمرا.

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و استخدم رمضان أغنية (على الله) التي طرحها مؤخراً وعلق على مقطع الفيديو قائلا: (فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب..ثقة في الله.. نجاح مستمر).

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(لا حيكسب ولا يربح)

وقبل أيام سخر عمرو أديب، من محمد رمضان، وذلك بعد أزمة الدكتوراه التي تعرض لها في لبنان قبل أزمة جلسة التصوير في المرفأ.

وبطريقة غير مباشرة، كتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): (لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله).

وتابع الإعلامي المصري: (ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام).

لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته فى رقبته العمر كله . ربك مش حيسيبه سنه كامله لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل فى فشل وكذب فى كذب . واي كذبه تتحول لفضيحه كبيره فى ساعات قليله جدا . سبحان الذي لا يغفل ولا ينام — Amr Adib (@Amradib) August 27, 2021

وكان وزير الثقافة ونقيب محترفي الموسيقى والغناء اللبنانيين، قد أحرجوا محمد رمضان، وردوا على حصوله على الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب من لبنان، مكذبين إياه.

وفي وقت سابق، قال رمضان إن وزير الثقافة ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانين منحوه “الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي”، فيما منحه المركز الثقافي الألماني في لبنان لقب “سفير الشباب العربي”.

لكن الشهادات التي نشرها رمضان، مصحوبة بمنشوره، تظهر العكس، فيتضح أن المركز الثقافي الألماني هو الذي منح الممثل المصري، في الخامس من أغسطس الجاري، الدكتوراه الفخرية “التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المتسوى، لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية”، بحسب نص الشهادة.

سفير الشباب العربي

أما شهادة لقب سفير الشباب العربي التي حصل عليها قبل يوم، بحسب التاريخ الموجود أسفلها، فقد جاءت موقعة بأسماء كل من وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبد الرحمن الشامي، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد.

من جانبه وفي تكذيب لـ”نمبر وان” أوضح وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، لموقع “الحرة”، أن النسخة الجديدة من مهرجان أفضل هي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكدا أنه لم يحضر هذا التكريم.

وأضاف “هذا المهرجان كان برعاية وزرارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر”.

وكان رمضان نشر مجموعة من الصورة الشخصية خلال حصوله على هذا التكريم.

نقيب الفنانين اللبناني: عار عن الصحة

ورغم توقيعه أسفل الشهادة، نفى نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد بو سعيد، في حديث لموقع “الحرة”، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية لرمضان.

وقال بو سعيد: “أنا حضرت مهرجان أفضل شخصيا، ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات”.

كما نفى أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، في حديث لموقع “الحرة”، منح النقابة لقب “سفير الشباب العربي” لرمضان، قائلا: “هذا الخبر عار عن الصحة”.

وشدد نخلة على أن النقابة “لا تمنح دكتوراه فخرية، وإنما بطاقة فخرية أو عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة”.

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