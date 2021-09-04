عداءة بارالمبية تنهي سباقها عند خط النهاية بلحظة رومانسية مفاجئة (فيديو)

لم تكن تعلم كويلا بيريرا سيميدو عداءة بارالمبية من الرأس الأخضر، المفاجأة التي كانت في انتظارها عند خط نهاية السباق من عشيقها الذي تقدم لها بالزواج وسط تصفيق الحاضرين، رغم خسارتها السباق ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية “طوكيو2021”.

عداءة بارالمبية واللحظة الرومانسية

وقد تفاجئت العداءة سميدو بعد نهاية مشاركتها في السباق لمسافة 200 متر لذوي الاحتياجات الخاصة ” ضعف البصر”، بعشيقها مانويل أنطونيو فاز دا فيجا، وهو يجلس على مضمار السابق على ركبة ونصف ممسكا يدها طالبًا منها الزواج وسط فرحة وتصفيق الحاضرين لتلك اللحظة السعيدة لهما.

На Паралимпиаде есть место не только спортивным подвигам, а еще и любви ❤️ Незрячая бегунья из Кабо-Верде неудачно провела забег, но после финиша ее гид сделал девушке предложение. Спортсменка быстро ответила «да» 🥳 Вот так грустный момент превратился в радостный 🥰 pic.twitter.com/Sp8H3SV3Xl — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2021

عداءة بارالمبية والتعليق

وقالت العداءة سميدو، ” ليس لدي الكلمات لشرح ما أشعر به، فقد كانت هذه أول ألعاب بارالمبية لي في دورة الألعاب الأولمبية هنا في طوكيو، ومع تقدمي في السن كنت أفكر في تركها حقًا”، وأضافت، ” الآن أصبح لديّ دافع من أجل الاستمرار بعد، فنحن دائمًا ما نكون معًا”.

في البارالمبية، توجد مسابقات للرياضيين المكفوفين، في الركض مثلاً يكون معهم مرافق يكون هو عينيها حرفياً.

لكن ما حصل كان رائعاً، حيث ركع المرافق مانويل انطونيو على ركبتيه، طالباً الزواج من العداءة كويلا سيميدو في لقطة جعلت كل المشاركين في الاولمبياد يقفون لتحيتهم#Paralympics pic.twitter.com/UyapUO7L5j — رواد مزهر-Rawad Mezher (@rawad_mezher) September 3, 2021

بينما قال شريكها مانويل، اعتقد أن هذا هو أفضل وقت ومكان للقيام بذلك، حيث أن ملعب ألعاب القوى هو بيتي الثاني، وكنت أشارك في تلك المسابقات منذ عام 2005، وكنت على علاقة مع سميدو منذ نحو 11 عامًا، واعتقد أن الوقت قد حان لتقديم هذا الاقتراح”.

اقرأ المزيد: نيمار يرد على انتقادات سمنته الزائدة وسوء لياقته بالسخرية والضحك ( صور)

رياضة المسافات القصيرة

ومسافة 200 متر يقطعها العداءون في نصف دورة حول الملعب، وتندرج ضمن المسافات القصيرة مع كل من 100 متر و400 متر.

ويشارك العديد من عدائي 100 متر في هذه المسافة لأن المسافتين يتطلبان نفس القدرات، فيما تم إدراج مسابقة 200 متر للرجال ضمن الألعاب الأولمبية عام 1900 وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس.

خسرت السباق وفازت في الحب لفتت كيولا نيدريا بيريرا سيميدو متسابقة كاب فيردي الأنظار في بارالمبياد طوكيو الأنظار في سباق 200 متر لغير المبصرين بعدما قام مرشدها مانويل بطلب يدها للزواج في نهاية السباق رغم عدم فوزهاpic.twitter.com/iTaIL4b1u5 — تسلل (@tsallol) September 2, 2021

وكان أول ظهور لسباق 200 متر للسيدات عام 1948 في الألعاب الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن، حيث حطم الرقم القياسي لتلك المسافة بحوزة العداء الجامايكي يوسين بولت بزمن قدره (19.19 ثانية).

بينما لدى السيدات فقد سجلت العداءة فلورنس غريفيث جوينر منذ سنة 1988 بزمن قدره (21.34 ثانية).

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة اليابانية “طوكيو 2021″، في ال24 من شهر أغسطس الشهر الماضي، وتستمر فعالياتها حتى ال5 من شهر سبتمبر من الشهر الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك