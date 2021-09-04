AlexaMetrics طرد مدافع متهور بعد تدخله العنيف على ركبة ميسي (شاهد) | وطن يغرد خارج السرب
ليونيل ميسي وتفاصيل إصابته العنيفة في تصفيات كأس العالم 2022

طرد مدافع متهور بعد تدخله العنيف على ركبة ميسي (شاهد)

في كتب فارس أبو شيحة

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بعد مراجعته تقنية الفار على المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز نتيجة تدخله العنيف على ركبة ليونيل ميسي، خلال مباراة جمعت منتخب الأرجنتين ونظيره فنزويلا ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

مدافع فنزويلي وإصابة ميسي

وتدخل المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز، بشكل عنيف لمنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا من القدوم باتجاه مرمى شباك منتخب بلاده.

ليشهر في بداية الأمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجهه، وبعد شدة الألم الذي تعرض لها ميسي راجع الحكم تقنية الفار وقرر بعدها بإشهار البطاقة الحمراء ليطرد خارج أرضية الملعب في الدقيقة ال32 من عمر زمن اللقاء.

اقرأ المزيد: عداءة بارالمبية تنهي سباقها عند خط النهاية بلحظة رومانسية مفاجئة (فيديو)

تفاصيل إصابة ميسي

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، بأن ليونيل ميسي عانى من جرح أسفل الركبة، إلا أنه لحسن الحظ كان الإصابة سطحية، وكان من المحتمل أن يتسبب في حرمان البرغوث الأرجنتيني من استكمال المشاركة مع منتخب بلاده.

وتلقى ليونيل ميسي العلاج اللازم ليستكمل بعدها المباراة، ويساهم في تحقيق الفوز على نظيره منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل منتخب الأرجنتين أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال47 عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة رائعة عانقت شباك مرمى منتخب فنزويلا، بينما أحرز اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة ال71 سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة ال75 سجل أنخل كوريا الهدف الثالث في المباراة سددها اللاعب بقوة على يسار شباك مرمى منتخب فنزويلا بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل منتخب فنزويلا الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عن طريق يفيرسون سوتيلدو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد العرقلة الواضحة لأحد لاعبي منتخب الأرجنتين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأخير بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

يشار إلى أن هذه المباراة هي المشاركة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب البرازيل بهدف نظيف دون رد في شهر يوليو الماضي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

No related post in this post

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني