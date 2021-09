طرد مدافع متهور بعد تدخله العنيف على ركبة ميسي (شاهد)

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بعد مراجعته تقنية الفار على المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز نتيجة تدخله العنيف على ركبة ليونيل ميسي، خلال مباراة جمعت منتخب الأرجنتين ونظيره فنزويلا ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وتدخل المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز، بشكل عنيف لمنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا من القدوم باتجاه مرمى شباك منتخب بلاده.

Foul on Messi that led to a red card during Argentina’s game vs Venezuela. Glad his leg isn’t in pieces after that 😰 pic.twitter.com/WGRS93p6Kj

