طرد مدافع متهور بعد تدخله العنيف على ركبة ميسي (شاهد)

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بعد مراجعته تقنية الفار على المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز نتيجة تدخله العنيف على ركبة ليونيل ميسي، خلال مباراة جمعت منتخب الأرجنتين ونظيره فنزويلا ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

مدافع فنزويلي وإصابة ميسي

وتدخل المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز، بشكل عنيف لمنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا من القدوم باتجاه مرمى شباك منتخب بلاده.

Foul on Messi that led to a red card during Argentina’s game vs Venezuela. Glad his leg isn’t in pieces after that 😰 pic.twitter.com/WGRS93p6Kj — El Mogos (@stickybusiness0) September 3, 2021

ليشهر في بداية الأمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجهه، وبعد شدة الألم الذي تعرض لها ميسي راجع الحكم تقنية الفار وقرر بعدها بإشهار البطاقة الحمراء ليطرد خارج أرضية الملعب في الدقيقة ال32 من عمر زمن اللقاء.

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تفاصيل إصابة ميسي

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، بأن ليونيل ميسي عانى من جرح أسفل الركبة، إلا أنه لحسن الحظ كان الإصابة سطحية، وكان من المحتمل أن يتسبب في حرمان البرغوث الأرجنتيني من استكمال المشاركة مع منتخب بلاده.

وتلقى ليونيل ميسي العلاج اللازم ليستكمل بعدها المباراة، ويساهم في تحقيق الفوز على نظيره منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ميسي يفلت من إصابة خطيرة أمام فنزويلا سقط ليونيل ميسي مصاباً بعد 27 دقيقة فقط من المباراة، عقب تدخل عنيف عليه من أدريان مارتينيز. تقارير صحفية تحدثت عن أن ميسي كان محظوظاً للغاية بعدم كسر ساقه، وتجنب إصابة كانت يمكن أن تنهي موسمه 🟥 مارتينيز حصل على بطاقة حمراء. pic.twitter.com/7vc6P4RDlv — جول العربي – Goal (@GoalAR) September 3, 2021

وسجل منتخب الأرجنتين أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال47 عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة رائعة عانقت شباك مرمى منتخب فنزويلا، بينما أحرز اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة ال71 سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة ال75 سجل أنخل كوريا الهدف الثالث في المباراة سددها اللاعب بقوة على يسار شباك مرمى منتخب فنزويلا بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

🚨RMC إصابة ميسي ليست خطيرة وسيلعب مباراة يوم الأحد أمام البرازيل pic.twitter.com/XbXWlb6su3 — Mohammed🇲🇦05 (@Mohammed30b) September 3, 2021

وسجل منتخب فنزويلا الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عن طريق يفيرسون سوتيلدو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد العرقلة الواضحة لأحد لاعبي منتخب الأرجنتين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأخير بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

يشار إلى أن هذه المباراة هي المشاركة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب البرازيل بهدف نظيف دون رد في شهر يوليو الماضي.

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