حقيقة طلب الملكة البريطانية إليزابيث الغريب من كريستيانو رونالدو

أثار طلب الملكة البريطانية إليزابيث قميص صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 36 عامًا، المنضم حديثًا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد غرابة والجدل بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع “سبورتس إنوفايشن سوسايتي” المتخصص في أخبار عالم كرة القدم المستديرة، عن طلب الملكة البريطانية الملكة إليزابيث قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقعًا عليه من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك نحو 80 قميصًا من أجل تقديمهم للحاشية المالكة.

Even Queen Elizabeth is a huge fan of Ronaldo. Who are you not to be 🤔. pic.twitter.com/MSJbl5Gsb0

وسرعان ما تم تداول الخبر عبر وسائل الإعلام البريطانية، وتسليط الضوء على الواقعة الغريبة من نوعها، لكن المفاجأة أن موقع سبورتس الذي قام بنشر الخبر عبر موقعه الرسمي قام بحذف التغريده والخبر، مما أثار ذلك الشبهات حول مصداقية الخبر المنشور مع احتمالية أن يكون خبرًا مفبركًا.

وبعد حذف تلك التغريده، نشر الموقع اعتذارًا بسبب عدم تأكده من صحة الخبر الذي تم نشره حول طلب الملكة إليزابيث قميص رونالدو وتوقيعه، قبل أن تكشف مواقع أخرى أن الخبر مزيف وعاري عن الصحة.

وقد أثار ذلك الخبر الغرابة والجدل بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتراجع الموقع سبورتس عن نشر الخبر وتقديم الاعتذار لمتابعيه وجمهوره بعد مضي 24 ساعة.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية، أنه لم يسبق لملكة في دولة إنجلترا توقيعًا من أي شخص في السابق، ولو كان الأمر حقيقيًا، سيكون بذلك كسر لجميع قواعد البرتوكولات التاريخية في البلاد.

اقرأ المزيد: عداءة بارالمبية تنهي سباقها عند خط النهاية بلحظة رومانسية مفاجئة (فيديو)

وانضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مفاجئ إلى صفوف ناديه الأسبق مانشستر يونايتد نهاية الشهر الماضي، بعقد لمدة موسمين كاملين مع خيار تمديد لموسم إضافي آخر.

Queen Elizabeth has personally requested that #mufc reserve the first shirt to be signed by Cristiano Ronaldo, meaning Ronaldo becomes the only human being Queen Elizabeth has asked for an autograph. [@sis] pic.twitter.com/UaaQ9VX43a

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) September 1, 2021