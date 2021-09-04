بلقيس تكشف إصابتها بمرض نفسي ولهذا دعتها شيرين إلى منزلها!

تصدرت المطربة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس فتحي، محركات البحث عبر (جوجل)، وذلك بعد لقاءها في برنامج (معكم)، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

بلقيس: أتحدث اللهجة اليمنية مع شخصين فقط

وبدأت بلقيس لقاءها بتقديم مجموعة من أغنياتها، وأغنيات فنانين آخرين مثل : دبلوماسي، أمانة عليك، ددم ددم، مشربتش من نيلها، فى أماكن السهر ، قمرين، أودعك، كنت عارفة، ملطشة القلوب، قلبى ومفتاحه، إمتى هتعرف، لقيت الطبطبة.

وكشفت الفنانة أنها تتحدث اللهجة الإماراتية مع إخوتها وأصدقائها، لأنها عاشت فترة كبيرة من عمرها بالإمارات، منوهة إلى تحدثها اللهجة اليمنية مع أمها وأبيها فقط.

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وحين أدت بلقيس أغنية (مشربتش من نيلها)، تحدثت عن علاقتها بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قائلة: (بحب شيرين عبد الوهاب جدا، وحشتنا وهى إنسانة بنت بلد ولها تاريخ طويل، ودايما على اتصال مع بعض، وكل ما أجى مصر تتصل بيا تطمن إنى كويسة وتقولي تعالي أنا وحسام والبنات عايزين نشوفك).

(شيرين مطربة استثنائية)

وكشفت الفنانة اليمنية كواليس لقاء جمعها مع شيرين قائلة: (التقيت بيها بس الزيارة اللي قبل كدة من أسبوعين في مصر، واتكلمت بيني وبينها، هي وحشاني أوي وبحبها، وهي مطربة أولى وهتفضل كدة استثنائية ولها تاريخ عريق في الأغاني الحلوة).

وحينها قاطعتها منى الشاذلي وتحدثت عن شيرين بالقول: (مع كل أزمة بتعدي فيها بنحبها أكتر، وبنقولها مفيش حد مبيتكعبلش في الحياة، ومفيش حد مش بتصادفه سوء حظ أحيانا أو ناس وحشة تقابله، لكن هتفضل موهبتك يا شيرين تخلينا احنا بنحبك يا شيرين رغم أي شيء).

وقدمت الفنانة اليمنية أغنية (في أماكن السهر)، معقبة أنها من أكبر المعجبين بالفنان عمرو دياب وأهدته أغنية (قمرين).

متلازمة الكوخ

وكشفت بلقيس أنها أصيبت بـ(متلازمة الكوخ) بعد ظروف وباء كورونا، ما جعلها تعيش لحظات عصيبة، وواجهت صعوبة فى الاندماج مرة أخرى مع المجتمع.

وأشارت الفنانة إلى أن أعراض (متلازمة الكوخ) تتمثل في الاكتئاب والقلق والعزلة وعدم الانتظام في الأكل والشعور بالنوم والرغبة في عدم الاستيقاظ من النوم، مؤكدة أنها تعافت منها حاليا.

وتحدثت بلقيس عن بداية اكتشاف موهبتها في الغناء، قائلة: (بدأت مع والدي، كان بيجيب العود وأغني معاه).

وحول تخليها عن كلية الطب بعد التحاقها بها بعد الثانوية العامة، قالت المطربة اليمنية: (حصلت على 95% فى الثانوية العامة بالإمارات ودخلت كلية طب قصر العينى فى مصر، ولما دخلت الكلية وشفت التشريح قلت مش ممكن أكمل الكلام ده، وبالفعل لم أكمل الدراسة فى الكلية).

صديقة العائلات

وعبرت بلقيس عن سعادتها بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي وقالت: (عزيز فنان لا يستهان به فى الغناء والتوزيع وكنت سعيدة جدا بالتعاون معه فى أغنية دبلوماسي).

وتحدثت بلقيس عن محتواها في السوشيال ميديا قائلة: (أفضل أن أكون صديقة العائلات من خلال الفيديوهات التي أقدمها على مواقع التواصل الاجتماعى لأنى أعرف جيدا مسئولية أنى أدخل البيوت، وتعلمت كل اللهجات العربية من خلال احتكاكي مع مختلف الجنسيات خلال إقامتي في الإمارات).

وفي سياق آخر، أثارت بلقيس قبل أيام جدلاً واسعاً، بعد نشرها، فيديو رقص مع الفنان محمد رمضان خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر .

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وظهرت بلقيس وهي ترقص مع محمد رمضان على أنغام أغنيته “ثابت“.

#عرب_وود | بلقيس ترقص مع محمد رمضان على "ثابت" خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/Jj62zvjZb4 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 19, 2021

وقبلها بأيام، وبسبب عدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة بمشاركة الفنان رامي صبري، تقرر منع بلقيس فتحي من الغناء في مصر نهائيًا، وفق بيانٍ أصدرته نقابة المهن الموسيقية في مصر.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة: “قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها”.

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