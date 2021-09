الملكة نور تدافع عن نجلها الأمير حمزة وترد على اتهامه بالسعي إلى الانقلاب

ردّت الملكة نور على الاتهامات الموجهة لنجلها الأمير حمزة بن الحسين، بمحاولة الانقلاب على أخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.

وعلقت الملكة نور في تغريدة على ناشط اتهم نجلها الأمير حمزة بالسعي إلى محاولة العبث بأمن الأردن والإضرار بالقضية الفلسطينية قائلة :”من المؤكد أنك قرأت ورأيت ما يكفي لتعرف أن أيًا من ذلك ليس صحيحًا”.

وتابعت: “سيكون خارجًا تمامًا عن شخصية الأمير حمزة، الذي كان دائمًا هاشميًا أردنيًا وطنيًا ومشرفًا”.

Surely you’ve read and seen enough to know that none of that is true and would be completely out of character for Prince Hamzah who has always been a patriotic & honorable Jordanian Hashemite.Speaking truth to power when unjustly threatened & accused takes courage&love of country https://t.co/eW4Q0OoGig

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) September 3, 2021