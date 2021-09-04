مشهد صادم .. اعتداء و سحل سيدة أمام الشرطة المصرية!

وثّق مقطع مصوّر، تعرّض سيدة مصرية لاعتداء وسحل من صاحب صالة أفراح، بوجود عناصر من الشرطة المصرية .

اعتداء و سحل سيدة أمام الشرطة المصرية!

ونشر الإعلامي المصري عبدالله الشريف، الفيديو على حسابه في تويتر، وقال إنّه يظهر اعتداء على سيدة من صاحب صالة أفراح سبب لها إزعاج فطلبت له الشرطة، ليتمّ الاعتداء في حضور الشرطة.

وأشار إلى أنّ الفيديو تم تصويره سرا “لتشاهدوا الحقيقة غير تلك التي شاهدتموها مع الطفل زياد بعد الإخراج والمونتاج والموسيقى الحماسية”.حسب قوله

اعتداء على سيدة من صاحب صالة أفراح سبب لها إزعاج فطلبت له الشرطة والجميل هنا أن الاعتداء تم في حضور الشرطة التي طلبتها، الفيديو تم تصويره سرا لتشاهدوا الحقيقة غير تلك التي شاهدتموها مع الطفل زياد بعد الإخراج والمونتاج والموسيقى الحماسية pic.twitter.com/jJOYbnpnzT — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 4, 2021

وأثار مشهد الاعتداء على السيدة وسحلها أمام عناصر الشرطة المصرية، استياء وغضب مغردين، مطالبين بإنزال عقوبة شديدة بعناصر الشرطة لعدم تدخلهم لمنع الاعتداء على السيدة، وعقاب المُعتدي على السيدة .

الموجودين من الشرطه يجب انزال عقاب شديد بهم لعدم تدخلهم لمنع الاعتداء على المراة ثم يجب عقاب المعتدى على المراة عقاب شديد جدا ثم عقاب مسؤولي المنطقه الذي اعطى ترخيص لصاله افراح في منطقه سكنيه ! — Jafar (@Jafar44186610) September 4, 2021

ووصف آخر المشهد بأنه “مخزي وفاضح” وقال: “الكل بيتفرج على هذه السيده وهي تهان وتضرب وتسحل ولا حياة لمن يشاهد لا من الشرطه ولا مواطنين “.

شي مخزي وفاضح الكل بيتفرج على هذه السيده وهي تهان وتضرب وتسحل

ولا حياة لمن يشاهد لا من الشرطه ولا مواطنين

انا لله وانا اليه راجعون — Memo Nemo (@MemoNemo12) September 4, 2021

وشدد مغرّد آخر على ضرورة محاصبة قوة الشرطة، وأن يتعلم الشرطي انه دوره حماية المواطن وليس مشاهدته وهو يُعتدى عليه خوفا من بلطجي، معتبراً أنّ “الخوف من البلطجية هنرجع بسببه لعصر اسوأ من عصر مبارك وهيبقي البلطجي هو الحاكم مش النظام”.كما قال

هنا قوة الشرطة كلها لازم تتحاسب

ولازم يتعلم انه دوره يحمي المواطن مش يتفرج عليه خوفا من بلطجي

الخوف من البلطجية هنرجع بسببه لعصر اسوء من عصر مبارك وهيبقي البلطجي هو الحاكم مش النظام — Ahmaad (@AhmaadAAbdullah) September 4, 2021

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