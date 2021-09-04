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اعتداء و سحل سيدة أمام الشرطة المصرية

مشهد صادم .. اعتداء و سحل سيدة أمام الشرطة المصرية!

في كتب أنس السالم

وثّق مقطع مصوّر، تعرّض سيدة مصرية لاعتداء وسحل من صاحب صالة أفراح، بوجود عناصر من الشرطة المصرية .

اعتداء و سحل سيدة أمام الشرطة المصرية!

ونشر الإعلامي المصري عبدالله الشريف، الفيديو على حسابه في تويتر، وقال إنّه يظهر اعتداء على سيدة من صاحب صالة أفراح سبب لها إزعاج فطلبت له الشرطة، ليتمّ الاعتداء في حضور الشرطة.

وأشار إلى أنّ الفيديو تم تصويره سرا “لتشاهدوا الحقيقة غير تلك التي شاهدتموها مع الطفل زياد بعد الإخراج والمونتاج والموسيقى الحماسية”.حسب قوله

وأثار مشهد الاعتداء على السيدة وسحلها أمام عناصر الشرطة المصرية، استياء وغضب مغردين، مطالبين بإنزال عقوبة شديدة بعناصر الشرطة لعدم تدخلهم لمنع الاعتداء على السيدة،  وعقاب المُعتدي على السيدة .

ووصف آخر المشهد بأنه “مخزي وفاضح” وقال: “الكل بيتفرج على هذه السيده وهي تهان وتضرب وتسحل ولا حياة لمن يشاهد لا من الشرطه ولا مواطنين “.

وشدد مغرّد آخر على ضرورة  محاصبة قوة الشرطة، وأن يتعلم الشرطي انه دوره حماية المواطن وليس مشاهدته وهو يُعتدى عليه خوفا من بلطجي، معتبراً أنّ “الخوف من البلطجية هنرجع بسببه لعصر اسوأ من عصر مبارك وهيبقي البلطجي هو الحاكم مش النظام”.كما قال

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