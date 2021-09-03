تحول الفرح إلى عزاء .. وفاة عريس عماني بلباس الزفاف ليلة دخلته! (شاهد)

توفي عريس عماني، ليلة زفافه، في بلدة الغريين بولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان.

ونعى ناشطون عُمانيون عبر تويتر العريس اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي .

وقالوا إنه توفي ليلة زفافه وهو بملابس الفرح، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة ألمّت به وهو في “كوشة عرسه”.

عريس عماني يتوفى ليلة دخلته

وتداول ناشطون عمانيون صورة العريس اليقظان الرواحي، داعين له بالرحمة .

وغرّد سالم الحسني: “انا لله وإنا إليه راجعون اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي في ذمة الله البارحه في ليلة الدخله من ولاية المضيبي بلدة الغريين الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

انا لله وإنا إليه راجعون اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي في ذمة الله البارحه في ليلة الدخله من ولاية المضيبي بلدة الغريين الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/W7CELlldMh — سالم الحسني (@Salim44358432) September 3, 2021

وغرّد احمد النعماني: “العريس اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي وافته المنية وهو بلبس الفرح ليلة زفافه على من اختارها قلبه فتحول الفرح إلى عزاء فسبحان الله ،، لله الأمر من قبل ومن بعد خالص التعازي والمواساة لأسرته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

العريس اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي وافته المنية وهو بلبس الفرح ليلة زفافه على من اختارها قلبه فتحول الفرح إلى عزاء فسبحان الله ،، "لله الأمر من قبل ومن بعد "

خالص التعازي والمواساة لأسرته

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/0EJ63rF1Kd — أحمد جميل النعماني (@Ahmed_Jameel144) September 3, 2021

فيما كتب د. حمود النوفلي: “وصلنا قبل قليل خبر مؤلم بوفاة الأخ/ اليقضان الرواحي وهو في كوشة عرسه بسبب سكتة قلبية يا له من موقف مؤثر ومؤلم على أهله. نسأل الله أن يعوضه بالحور العين، وأن يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ويلهمهم الصبر، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وصلنا قبل قليل خبر مؤلم بوفاة الأخ/ اليقضان الرواحي وهو في كوشة عرسه بسبب سكتة قلبية😢

يا له من موقف مؤثر ومؤلم على أهله.

نسأل الله أن يعوضه بالحور العين، وأن يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ويلهمهم الصبر، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.#عبرة#موقف_مؤلم — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) September 2, 2021

اقرأ أيضاً: بعد الضجة .. ما مصير رسوم ⁧‫الـ”خمسة ريالات”‬⁩ لدخول السلطنة عبر المنافذ البرية!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك