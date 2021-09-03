بعد الضجة .. ما مصير رسوم ⁧‫الـ”خمسة ريالات”‬⁩ لدخول السلطنة عبر المنافذ البرية!

ذكر مواطنون عُمانيون أنّه تم ‏إلغاء رسوم ⁧‫خمسة ريالات‬⁩ لدخول السلطنة عبر المنافذ البرية، بعدما أطلق العمانيون عبر مواقع التواصل، حملةً تطالب بإلغاء هذه الرسوم وتوضيح لمن تذهب وما الهدف منها.

ونقل حساب “انستا عمان” عبر انستغرام عن مواطنين عمانيين قولهم إنه تم⁧‫ إلغاء رسوم خمسة ريالات‬⁩ والريالين نصف بالنسبة للمنافذ البرية.

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إلغاء رسوم خمسة ريالات‬⁩

فيما أشار حساب عماني آخر نقلا عن عاملين في منفذ حماسة تأكيدهم أنه تم إلغاء رسوم خمسة ريالات لمن تلقى الجرعتين، اما من تلقى جرعة واحدة أو لم يتلقى اللقاح يفرض عليه رسوم بمقدار 6 ريال بالإضافة إلى الحجر ولبس السوار الساعة .

🔴 عاجل | عاملون في منفذ حماسة : تم إلغاء رسوم #خمسة_ريالات لمن تلقى الجرعتين pic.twitter.com/vlhWLR1srX — عمان غير | Om.difference (@omdifference) September 3, 2021

وجاء إلغاء رسوم خمسة ريالات‬⁩ لدخول السلطنة عبر المنافذ البرية بعما عبر عمانيون عن استغرابهم من فرض الرسوم على العائدين من خارج السلطنة، دون أي توضيح أو تبرير لسبب فرض هذه الرسوم.حسب رأيهم

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وقال ال‏‏‏‏‏محامي والمستشار القانوني العماني د.سرحان الريسي إن اي اجراء يمنع دخول المواطنين إلى أرض السلطنة في حالة عدم سداد مبلغ خمسة ريالات يعتبر اجراء مخالف لنص المادة (٢٠) من النظام الأساسي للدولة (الدستور) والتي تنص على: (لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة)، قائلاً: هذا هو حقك فلا تتنازل عنه.

اخي المواطن: ان اي اجراء يمنع دخولك إلى أرض السلطنة في حالة عدم سدادك لمبلغ #خمسة_ريالات يعتبر اجراء مخالف لنص المادة (٢٠) من النظام الأساسي للدولة (الدستور) والتي تنص على: (لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة) هذا هو حقك فلا تتنازل عنه. — د.سرحان الريسي (@DrSarhan_) September 1, 2021

فيما قال علي الغيثي ممثل البريمي بمجلس الشورى إنّه مع فتح الحدود كان من المؤمّل أن يتم تخفيض الرسوم السابقة وليس إضافة رسوم جديدة داعيا إلى تخفيض الرسوم على غرار الدول المجاورة.

وكان المحامي العماني أحمد البلوشي، قال في تغريدة له بتويتر معلقا على هذا الأمر، إنه في حالة عدم توضيح سبب أخذ مبلغ 5 ر.ع عند الدخول إلى السلطنة والإتيان بأسباب مقنعة “سيكون لنا اجراء قانوني حيال هذا الامر.والقضاء العماني الشامخ ستكون له كلمته الفصل في ذلك.”

#عمان_لايف | المحامي أحمد البلوشي :في حالة عدم توضيح سبب اخذ مبلغ 5 ر.ع عند الدخول الى السلطنة والاتيان باسباب مقنعة سيكون لنا اجراء قانوني حيال هذا الامر.. والقضاء العماني الشامخ ستكون له كلمته الفصل في ذلك pic.twitter.com/IUE4fjspKW — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) September 1, 2021

الإمارات تفتح المنافذ البرية أمام القادمين من سلطنة عمان

وقبل يومين، رحبت هيئتا “أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة” و”إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” الإماراتيتان بالقادمين من عمان، تزامنا مع إعلان بروتوكول القادمين من السلطنة عبر المنافذ البرية.

وبناء على البروتوكول الذي سيطبق في الأول من سبتمبر، سيطلب من جميع القادمين من السلطنة إبراز نتيجة فحص مخبري “PCR” سلبية سارية لمدة 48 ساعة، إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف “PCR” السريع من المركبة عند الوصول إلى المنفذ.

وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أنه “يتعين على القادمين أيضا إجراء فحص مخبري (PCR) في اليوم الرابع من الدخول للدولة في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر”.

وأكد البيان على “أهمية التزام القادمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم الأمتعة، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يشعر بأعراض كورونا”.

وأوضحتا أنه “سيتم إرشاد القادمين إلى مراكز الفحص مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة”.

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