“جوزها الغيور فين” .. عبير صبري تتعرّض لهجوم من متابعيها بعد صورها الجريئة على الشاطئ! شارك: هاجم معلّقون الفنانة المصرية عبير صبري؛ بسبب آخر البوم صور نُشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بإطلالة جريئة . وظهرت عبير صبري في الصور على شاطئ البحر مرتديةً تنورة مفتوحة من الأمام كشفت عن ساقها، فيما ارتدت تي شيرت قصير بدون اكمام كشف عن بطنها. وتساءل البعض عن غير زوج الفنانة المصرية، وقال احدهم: “وجوزها الغيور جدا فين”.بينما كتب ثانٍ: “والله ما أشوف وحده متحجبه وتخلعه الا خلعت حياها وياه. ما ادري تصير مره في التعري كأنها وحده تعوض ايام الحجاب. كذا وحده طيب خلعتيه بكيفك بس لا تفسقيين مره وحده استغفر الله. يعني لا تكونين في انحدار لا دين ولا دنيا”. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها بلقطات جريئة وفجرت الممثلة المصرية موجة جدل بين متابعيها، بعد نشرها لقطات جريئة تجمع بينها وبين زوجها الفلسطيني أيمن البياع، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد الأخير. وعبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، شاركت عبير جمهورها لحظات احتفالها بعيد ميلاد زوجها. اقرأ ايضاً: كيف ظهرت عبير صبري بملابس ممزقة على شاطئ البحر في بيروت وظهرت الممثلة المصرية بالصور وهي ترتدي تنورة طويلة، ونصف تيشرت يكشف بطنها وجزءاً كبيراً من صدرها، بينما يحتضنها زوجها من الخلف، ويبدو في الصورة كأنه على وشك أن يُقبلها. وهو ما أثار انتقادات لاذعة ضد تصرفهم، فجاء في التعليقات: (هي ايه حكايتهم ..مرة عبير ومرة مي عمر ومرة تامر حسني…ارحمونا شوية…اذا بليتم فاستتروا). وكتب آخر مستنكراً: (انتوا بتعملوا إيه). وعلق متابع ساخراً: (أعوذ بالله .. الكلام ده مش هنا). وبنفس الطريقة كتب آخر: (هو حاضنها كده ليه؟). ونشرت عبير فيديو قصير لزوجها وهو يمارس ركوب الخيل، وهنأته قائلة: (كل سنه وانت طيب يااحلي احلي حاجه حصلتلي.. ربنا يخليك ليه وتفضل نور حياتي طول عمرنا ..وربنا يحققللك كل ماتتمني..بحبك يابرج العذراء). عبير صبري بدون مكياج وقبل أيام، فاجأت عبير صبري جمهورها بنشر صورة لها بدون أي مساحيق تجميل. وعلقت عبير حينها على الصورة: (لما تبقي زهقان وزهقان وزهقان). تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

قد يعجبك ايضا