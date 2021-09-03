شقيقة دنيا بطمة تتحول إلى نسخة عن زوجة تامر حسني (شاهد)

نشرت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، صوراً لها، بعد وضعها المكياج، الأمر الذي دفع المتابعين للقول بأنها أصبحت نسخة من مصممة الازياء بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

شقيقة دنيا بطمة وابنتها تتنزهان بملابس جريئة

كانت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، عادت إلى استعراض جسدها بطريقة جريئة، بمشاركة ابنتها المراهقة لينا هذه المرة.

ونشرت ابتسام بطمة صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بابنتها لينا التي ظهرت بهوت شورت أبيض، بينما ظهرت والدتها بشورت أسود، وتيشرت أبيض طويل.

وعلقت شقيقة دنيا بطمة على الصورة قائلة: (حياتي).

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ونشرت لينا نفس الصور عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت في إحدى الصور برفقة غزل، ابنة دنيا بطمة.

وسبق أن ظهرت لينا مع خالتها دنيا، أثناء تواجد والدتها في السجن بتهمة التشهير بالفنانين في قضية (حمزة بيبي مون). وظهرت المراهقة في مجموعة صور نشرتها دنيا وهي ترتدي قفطاناً أنيقاً ومزركشاً برفقة بنات خالتها.

ابتسام بطمة ولحظات خاصة مع زوجها

وكانت ابتسام بطمة قد أثارت موجة غضب قبل أيام بنشرها صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة.

وظهرت ابتسام بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

وفي صور أخرى، ظهرت شقيقة الفنانة المغربية بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

وجاءت هذه الصور بعد يوم واحد فقط من نشر ابتسام بطمة صوراً وهي تتبادل القبلات مع زوجها واستعرضت جسدها وهي ترتدي “شورت” امام المرآة.

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