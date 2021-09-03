سمية الخشاب تثير الجدل بفستان الزفاف ثم تحذف الصورة.. ما علاقة كريستيانو رونالدو؟

احتفلت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بعودة النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى فريقه مانشستر يونايتد، بطريقة خارجة عن المألوف.

(كأنه أول يوم فرحي)

ونشرت سمية الخشاب صورة لها عبر حسابها على (تويتر)، وهي بفستان الزفاف، معقبة: (مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي).

وبعد تعرضها للسخرية واتهامات الجمهور بأنها تحاول استفزاز طليقها المطرب أحمد سعد، والذي احتفل بزفافه قبل يومين، قامت سمية بحذف التغريدة.

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وليست المرة الأولى التي تتورط بها سمية الخشاب بالصور التي تنشرها منذ زواج طليقها، فقد أثارت ضجة واسعة وتصدرت التريند بالصورة الغامضة التي نشرتها عقب انتشار صور عقد قران أحمد سعد.

صورة خادشة للحياء

وظهرت سمية الخشاب بالصورة التي نشرتها عبر (تويتر)، وهي تفعل بيدها حركة وكأنها تشرح حجم شيء ما، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

ثم أتبعتها بتعليق كتبت فيه موجهة كلامها لمتابعيها: (بحبكم أوي).

واعتبر البعض أن سمية الخشاب تعاير أحمد سعد بأمر خاص، وأن هذه الحركة إيحاء خادش.

وهو ما جعل نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، يعبر عن استيائه وغضبه من الصورة.

وقال زكي في مداخلة هاتفية عبر برنامج (حضرة المواطن) عبر فضائية (الحدث اليوم)، إن الاتحاد العام للنقابات اتخذ قرارًا بشأن تراشق الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الفنان المتجاوز بحق آخر سيتم تحويله للتحقيق وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته.

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وحول صورة سمية الخشاب، أكد زكي أنه سيبحث الأمر ويحيله إلى التحقيق، معقباً: (من المفترض أن نكون القوى الناعمة والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم عن قيمة الفن والإبداع وقيمة الفنان المصري ووضعه بين العالم كله).

وشدد زكي على أهمية عدم الإساءة لمصر ومهنة الفن التي يفخر الفنانون بالانتماء إليها بحسب تعبيره، مختتمًا حديثه بالقول: (لا بد من وقفة مع أنفسنا جميعا، وربنا يقدرنا ونصل لحل مع القلة القليلة التي تسيء لنا وتستغل غروب شمسها للعودة بطرق أخرى).

سمية الخشاب: صفوا النوايا

من جهتها، نفت سمية الخشاب أن تكون الصورة التي نشرتها، تعليقا ضمنيا منها على عقد قران أحمد سعد.

ونشرت الخشاب صورة لها عبر حسابها على (فيسبوك)، وعلقت: (صفاء النية والسلام الداخلي هما أهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح، آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه).

وكتبت في تغريدة عبر حسابها على (تويتر): (انا غير مسئوله عن اي نوايا سيئه لا تخصني ما لم اصرح بها، فبركه غرضها اثاره الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركه وارجو من بعض الساده الصحفيين والاعلاميين تحري الدقه قبل طرح اي موضوع وعرض اي سكرين شوت لانه كله متفبرك ومتركب عن طريق رواد التواصل الاجتماعي).

لكن متابع أعاد نشر الصورة لها في تعليق مؤكداً أنها قامت حقاً بنشرها، وكتب: (طب وهنا كان صفاء النية برضه؟ قوليلنا قصدك إيه وإحنا نصفي النية).

انا غير مسئوله عن اي نوايا سيئه لا تخصني ما لم اصرح بها، فبركه غرضها اثاره الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركه وارجو من بعض الساده الصحفيين والاعلاميين تحري الدقه قبل طرح اي موضوع وعرض اي سكرين شوت لانه كله متفبرك ومتركب عن طريق رواد التواصل الاجتماعي.. #سمية_الخشاب — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 23, 2021

لترد سمية: (مكتوب فوق الصورة بحبكم أوي، وعلى تويتر بحبكم أوي، وعاملة حركة القلب..محتاجين إيه عشان تفهموا؟ الفبركة والتلفيق والنية المش كويسة دول أنا مش مسؤولة عنهم، أنا بحب جمهوري وبحترمه..شكرا).

رخصة الإنجاب!

وما لبثت سمية الخشاب أن تسببت في جدل جديد بعد مطالبتها بإصدار ما وصفته بـ”رخصة الإنجاب” للآباء والأمهات بعد اختبارهن والتأكد من أنهم قادرون على التربية.

وفي تغريدة لها بتويتر، قالت سمية الخشاب:”انا بطالب برخصة وامتحان لـ الانجاب.”

وتابعت الفنانة المصرية موضحة:”يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟.”

انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم.. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 31, 2021

مضيفة أن من يرسب في هذا الامتحان “يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم.” حسب وصفها.

وفور نشر التغريدة واجهت سمية الخشاب كمًا من التعليقات التي استنكرت طلبها.

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