4 تحديات تواجه رئيس الشاباك الجديد .. اليوم الثاني بعد وفاة “أبو مازن” أحدها

يواجه قائد جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي “الشاباك”، الذي قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء الماضي، تعيينه أربعة تحديات رئيسية.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية: “قرر رئيس الوزراء تعيين (ر) نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رئيسا للجهاز”.

ونقل البيان عن بينيت قوله “ر، هو مقاتل شجاع وقائد متميز، لا يساورني الشك بأنه سيقود الشاباك إلى قمم جديدة من التفوق في خدمة أمن إسرائيل”.

ولم يوضح البيان سبب عدم الكشف عن هوية الرئيس الجديد، حيث دأبت الحكومة الإسرائيلية منذ عدة عقود على الكشف عن اسمه.

ولن يتم نشر اسم المعين الجديد إلا في غضون ستة أسابيع عندما يتسلم منصبه رسميًا.

حتى ذلك الحين ، تسمح الرقابة الإسرائيلية الصارمة لوسائل الإعلام والجمهور بالإشارة إليه على أنه (ر)، وهو الاسم الأول لاسمه الأو ، على الرغم من أن اسمه الكامل معروف جيدًا للعديد من الإسرائيليين.

وسيخلف الرئيس الجديد “ر”، نداف أرغمان، الذي استلم مهامه منصبه، في مايو/أيار 2016.

وتقاعد أرغمان بعد خمس سنوات ونصف كرئيس للجهاز.

ونشأ (ر) القائد الجديد لجهاز الشاباك مثل أرغمان، في الأزقة المظلمة للعمليات السرية الاسرائيلية.

وبعد أسابيع من التردد، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، المسؤول قانونًا وإداريًا عن الشاباك، اختيار (R) على منافس جدي آخر، يُعرف باسم Y.بحسب تقرير لموقع ميدل ايست اي ترجمته “وطن”

اختيار ضعب لرئيس الشاباك

كان الاختيار بينهما قرارًا صعبًا بالنسبة إلى بينيت. فكلا المرشحين كانا نتاج نموذجي للشاباك وجهاز الأمن العسكري الإسرائيلي. كان الفرق بين حياتهم المهنية طفيفًا، وأكثر في الأسلوب والشخصية.

كان “واي”، الذي يتحدث العربية بطلاقة، يعمل في مجالات جمع المعلومات الاستخباراتية، وتجنيد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة كعملاء وتشغيلهم لتوفير المعلومات لإحباط الهجمات.

(ر) الذي لا يتكلم العربية، شق طريقه إلى قمة سلم الشاباك في العمليات.

بصفته رجل أعمال، شارك في مئات العمليات التي تهدف إلى اقتحام المنازل خلسة، ومراقبة المنازل الفلسطينية والسفارات الأجنبية- كما أن الشاباك مسؤول أيضًا عن كشف وفضح الجواسيس وجمع المعلومات.

يبلغ (ر) من العمر 55 عامًا ، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال. وهو عداء متعطش لمسافات طويلة ونائب لوزير الأمن العام الإسرائيلي عومر بارليف.

في منتصف الثمانينيات بصفته عقيدًا في الجيش، قاد بارليف وحدة النخبة والأكثر شهرة في إسرائيل من القوات الخاصة “سيريت ماتكال” المرموقة.

كان (ر) قائد فريق في الوحدة تحت قيادة بارليف وظل الاثنان صديقين حميمين.

كما ان الرئيس الجديد للموساد، ديفيد بارنيا، هو أيضا خريج الوحدة تحت قيادة بارليف.

كما أن بينيت نفسه خدم في “سيريت ماتكال”.

من هو (ر) الذي سيقود الشاباك الاسرائيلي؟؟

قادمًا من صفوف مجال العمليات، ارتقى (ر) إلى رئاسة قسم العمليات في الوكالة.

وبين ذلك حصل على زمالة Wexner للدراسة للحصول على شهادته الثانية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

وتُمنح زمالة Wexner لموظفي الخدمة المدنية الإسرائيليين الواعدين والمسؤولين الأمنيين.

تم تسمية البرنامج على اسم Les Wexner، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي والمحسن الذي كان شريكًا تجاريًا للمولع الجنسي السيئ السمعة للأطفال جيفري إبستين، الذي توفي في ظروف غامضة في أحد سجون نيويورك.

بسبب سجل إبستين، كان برنامج Wexner ومتلقي المنح مكروهين من قبل اليمين الإسرائيلي المتشدد، بما في ذلك عائلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

يائير، نجل نتنياهو المثير للمشاكل والذي يروج لنظريات المؤامرة، أُجبر على الاعتذار بعد أن هددت رابطة خريجي ويكسنر بمقاضاته بتهمة التشهير.

في أحدث منصب له، كان )ر) نائبًا لأرغمان ومن بين المهام الأخرى التي أدار بها مشاريع الوكالة طويلة الأجل.

التكنولوجيا

من خلال ترشيح (ر) لمدة خمس سنوات مع وجود خيار لتمديدها إلى ستة، سيكون لدى الشاباك مديرين رئيسيين متخصصين في العمليات وتحويل التوازن من الذكاء التقليدي، المعروف باسم “الإنسان” ، إلى ذلك القائم على المزيد من التكنولوجيا.

إنه يعكس الطريق الطويل الذي سلكه عالم الاستخبارات بشكل عام والإسرائيلي على وجه الخصوص من صورة العباءة الكلاسيكية والخنجر في أفلام جيمس بوند وروايات جون لو كار إلى العبء الثقيل لاستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم عن بعد والهواتف الذكية.

ومع ذلك، فإن هذه العمليات وغيرها هي أدوات لجمع المعلومات لخدمة الشاباك والحكومة.

وبهذا المعنى، مع بعض التعديلات والضبط، تظل مهام الوكالة كما هي.

الأولوية الأولى لـ “الشاباك” هي منع “الإرهاب”، وفي حالة حدوث هجمات، فإنه يتمتع بتفويض لتعقب الجناة واعتقالهم واستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة في المحاكم.

الشاباك تحت قيادة (ر) تواجه أربعة تحديات رئيسية

الأول: هو الحفاظ على الهدوء والهدوء النسبيين في الضفة الغربية من خلال تحسين التعاون السري مع السلطة الفلسطينية حتى بعد رحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس البالغ من العمر 85 عامًا.

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مثل العديد من كبار قادة المخابرات والجيش الإسرائيليين، يأمل (ر) في رؤية حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

لكن في الوقت نفسه، هو وزملاؤه ليسوا مستعدين لتقديم تنازلات بشأن مكافحة التهديدات والهجمات، وكمسؤولين “مخلصين” سيواصلون اتباع تعليمات الحكومة، حتى لو لم يكن ذلك مناسباً لهم.

الثاني: الخوف من الفوضى: محللو الشاباك يرسمون سيناريوهات عدة، خشية أن تنهار السلطة الفلسطينية بعد عباس بسبب الصراع على السلطة الشخصية والفئوية التي سيشعلها موته.

إحدى نتائج هذا الاحتمال هو أن حماس قد توسع نفوذها السياسي والعسكري من غزة إلى الضفة الغربية.

لا يرى الشاباك تحت قيادة (ر) مساحة كبيرة للتسوية بين إسرائيل وحماس، وهما عدوان لدودان.

ومع ذلك، هو وكبار عملائه على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع حماس عبر أجهزة المخابرات المصرية، وهي صفقة ستشمل تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار المستقر، وإعادة الإعمار الاقتصادي لغزة حيث يعيش الناس في فقر ويأس.

ولكن بسبب الفجوة الهائلة بين حماس ومطالب إسرائيل، فإن فرص التوصل إلى صفقة ضئيلة.

ومن أهم الجهود المبذولة لدفع مثل هذه الصفقة هو الاجتماع المتوقع قريبًا جدًا بين بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في سيناء.

التحدي الثالث المهم لـ (ر) هو تحسين العلاقات مع الأردن وحاكمها الملك عبد الله الثاني، والتي تضررت بشدة في عهد نتنياهو، على الرغم من العديد من الجهود والنوايا الحسنة من قبل أرغمان لنزع فتيل التوتر.

وصاية الأردن على المسجد الأقصى في القدس جزء من اتفاق السلام لعام 1994 مع إسرائيل. لكن الملك شعر أن نتنياهو حاول عمدا تقويضه.

التحدي الرابع، وهو حساس للغاية، هو إقناع (ر) للسماح لجهازه بالمشاركة في جهود الحكومة للحد من جرائم العنف والقتل في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويحث أعضاء الكنيست العرب بمن فيهم حزب منصور عباس، الشاباك على تولي هذه المهمة لأن الشرطة الإسرائيلية فشلت في حل القضية.

ورفض سلف آر أرغمان قبول الفكرة ، بحجة أنه بما أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هم مواطنون في الدولة، فليس من المناسب أن تؤدي الخدمة السرية واجباتها في مجتمع مدني. ويبقى أن نرى ما إذا كان R يوافق.

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