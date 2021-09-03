دنيا بطمة عارية من الأسفل في أحدث إطلالة والجمهور: شوّهتي المغربيات! (شاهد)

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لتُثير ضجة جديدة، وانتقادات حادّة من الجمهور لها، بعد نشرها أحدث صور، بدت فيها بإطلالة جريئة.

وظهرت دنيا بطمة ترتدي قميصاً ابيض اللون بأكمام طويلة، فيما ارتدت “شورت” قصير للغاية، بدا للبعض وكأنها عارية من الأسفل وهي جالسة على أريكة.

وعبّر الجمهور عن دهشتهم من ملامحهم دُنيا بطمة في اطلالتها الجديدة، مؤكدين ان عمليات التجميل قلبتها رأساً على عقب.وفق تعبيرهم

وجاء في التعليقات على صور دُنيا بطمة الاخيرة: “كيف انفجرتي هيك فجأة؟”. وقال آخر: كل يوم وجه ؟ وكتب ثالث: “الحشمة والحياء انقرضت من على وجه الأرض اللهم سترك”

ووصفتها متابعة بالعجوزة وقالت: “بهدلتي روحك”. بينما وصف البعض صور دنيا بالشورت بالفضيحة واتهموها بتشويه صورة الفتيات المغربيات؛ لجرأة اطلالاتها.

دنيا بطمة قبل وبعد وضع المكياج

وقبل ايام قليلة، نشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

ودائماً ما تتعرض دُنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

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وكان آخر إطلالات دُنيا بطمة بقميص قصير مفتوح باللون البينك، وتعمدت إظهار مفاتنها بشكل فاضح. وتعرضت دُنيا بطمة لهجوم متابعيها بعد نشرها الصور، مشيرين إلى أنه لا هدف من نشر هذه الصور الفاضحة سوى إثارة الجدل وزيادة متابعيها بأسلوب رخيص.

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